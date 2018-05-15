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澎湖爆垃圾危機 環署提短中長期因應

2018-05-15 17:47中央社 台北15日電

高雄資源回收場大火導致澎湖垃圾無處可去，環保署今天表示，將先協調本島有焚化廠縣市協助焚化、進行垃圾打包，後續將輔導設置生質廢棄物能源設施，將垃圾轉為再生能源

澎湖縣家戶垃圾每年清運量約1萬8000公噸，但因澎湖本地無焚化廠，因此家戶垃圾都是跨海送至本島給高雄市等外縣市處理，但因高雄市焚化廠意外火警、其他縣市焚化設施也正在歲修，協助處理垃圾量能減少，導致澎湖縣內垃圾堆積已達3000多噸。

環保署長李應元今天前往澎湖了解目前垃圾堆置情形，環保署也將分3階段協助澎湖處理垃圾。短期部分，環保署環境督察總隊隊長吳盛忠表示，目前已協商部分縣市代燒約1/3、1000多公噸的堆置垃圾，其餘垃圾也請澎湖縣利用現有合法掩埋場空間先行堆置，並進行垃圾打包處理，避免惡臭及垃圾飛散。

環保署表示，中期則請澎湖縣環保局儘速提出機械生物處理或機械處理等勞務委辦試驗計畫，將廢棄物轉化為廢棄物衍生燃料，降低委託外縣市處理的依賴度。

長期部分，環保署將優先無焚化設施地區像是澎湖縣，興設機械生物處理系統（MBT）、氣化等在地自主性生質廢棄物能源設施，將廢棄物轉換為燃料並應用於能源發電等，將垃圾處理危機化為再生能源轉機。

環保署強調，只要民眾積極執行垃圾源頭減量與分類，並搭配垃圾分選與生質能源化設備，將垃圾轉型生質能源產品，與產業結盟提供替代鍋爐所需燃料，相信過去一直被嫌棄的垃圾勢必將轉型為再生能源重要角色。在自主處理設施興設過渡期間，仍會積極跟有焚化爐縣市協調、協助處理澎湖縣垃圾。

澎湖廢棄物再生能源

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