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一群女企業家送愛 高市偏鄉小校喜迎升級版新校車

2018-05-15 14:29聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

許多偏鄉學校幅員寬廣，高雄市杉林區杉林國小學區涵蓋廢校多年的木梓國小，半數學生仰賴交通車通勤，最遠學生車程達30分鐘。近日校方為新校車短缺經費苦惱中，市區一群女老闆補足差額，校方下學期將購入9人座新校車，學童不再需要6點半到校等上課。

5月是感恩的季節，杉林國小今天上午舉辦母親節親子活動，高雄市工商婦女企業管理協會成員應邀參加，並帶來三份禮物給杉林、集來與新庄三所國小，三校學生人數均未滿百人。協會捐助集來與新庄國小課輔與才藝課程講師費，另捐助30萬元給杉林國小添購嶄新校車。

民國88年，木梓國小廢校，學生併入杉林國小。杉林國小校長陳淑惠表示，含幼兒園在內，全校學生58人，26人有搭車需求，一趟校車僅載6人，司機要分5梯次，共花2小時才能載完26人，首梯學生須在6點30分到校。

杉林國小現有校車使用年限將屆，除市府經費外，為購買9人座新校車，尚有不足款項。高市工商婦女企業管理協會理事長吳惠瑛號召會員補助30萬元，校車從7人座升級至9人座，省下不少接送時間。

理事長吳惠瑛說，首度到校參訪，目睹校長陳淑惠送學生搭乘校車，其中一名孩子抱著校長大腿，撒嬌說「校長再見」，此畫面讓她久久難忘，偏鄉學校資源匱乏，此舉僅是拋磚引玉。

「孫子以後有新校車可搭，當然開心！」家住木梓的林阿嬤說，騎機車載孫子上下學要花半小時，校車接送可讓家人放心下田，下雨天也比較安全。

高雄市工商婦女企業管理協會補助新庄國小學童才藝課程，校方準備學生製作的葫蘆雕刻燈...
高雄市工商婦女企業管理協會補助新庄國小學童才藝課程，校方準備學生製作的葫蘆雕刻燈回贈理事長吳惠瑛（右）。記者徐白櫻／攝影
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高市杉林國小新校車經費不足，高雄市工商婦女企業管理協會鼎力相助，下學期將有新校車...
高市杉林國小新校車經費不足，高雄市工商婦女企業管理協會鼎力相助，下學期將有新校車可使用。記者徐白櫻／攝影
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校車偏鄉學校廢校

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