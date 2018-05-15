一群女企業家送愛 高市偏鄉小校喜迎升級版新校車

2018-05-15 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



許多偏鄉學校幅員寬廣，高雄市杉林區杉林國小學區涵蓋廢校多年的木梓國小，半數學生仰賴交通車通勤，最遠學生車程達30分鐘。近日校方為新校車短缺經費苦惱中，市區一群女老闆補足差額，校方下學期將購入9人座新校車，學童不再需要6點半到校等上課。

5月是感恩的季節，杉林國小今天上午舉辦母親節親子活動，高雄市工商婦女企業管理協會成員應邀參加，並帶來三份禮物給杉林、集來與新庄三所國小，三校學生人數均未滿百人。協會捐助集來與新庄國小課輔與才藝課程講師費，另捐助30萬元給杉林國小添購嶄新校車。

民國88年，木梓國小廢校，學生併入杉林國小。杉林國小校長陳淑惠表示，含幼兒園在內，全校學生58人，26人有搭車需求，一趟校車僅載6人，司機要分5梯次，共花2小時才能載完26人，首梯學生須在6點30分到校。

杉林國小現有校車使用年限將屆，除市府經費外，為購買9人座新校車，尚有不足款項。高市工商婦女企業管理協會理事長吳惠瑛號召會員補助30萬元，校車從7人座升級至9人座，省下不少接送時間。

理事長吳惠瑛說，首度到校參訪，目睹校長陳淑惠送學生搭乘校車，其中一名孩子抱著校長大腿，撒嬌說「校長再見」，此畫面讓她久久難忘，偏鄉學校資源匱乏，此舉僅是拋磚引玉。