住宿出現全台最低價 高雄火車站門前冷落車馬稀

2018-05-14 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



靠近高雄車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

高雄車站原本是人潮聚集之處，最近，受到景氣不佳影響，高雄車站附近店面出現不少出租的店面，觀光客減少，商旅為求生存，紛紛高掛低價促銷布條，希望帶來更多的人氣。

業者指出，高雄觀光產業依賴陸客團，陸客退燒，飯店業也越來越難做，老字號金園飯店從年接8萬名陸客慘跌至1萬人，傳將轉型為養護中心。

去年高雄14家旅館關閉，其中8家是小旅社，還有不少旅店因經營困難，有意出售，現有的商旅業者也只有苦撐，在高雄車站附近商旅或飯店，生意越來越差，經濟大環境不佳，導致商旅生意不好，最近高雄車站附近就有旅館業者打出低價促銷，據了解，這家飯店原本就走平價路線，加上最近換人經營，打出住宿390元起超低價，休息才100元，讓人覺得不可思議。

其實，不光是商旅，高雄車站附有不少店面，最近也紛紛關門結束營業，靠近車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌，許多商旅業者感嘆「人都到哪去了？」，一家業者說，原本周五、六住房率可7到8成，現在5成都不到，還有，之前有不少來高雄工作的商務客，最近也少很多。

有網友在臉書上感嘆，沿著火車站走，黃金店面空租3-5成，很罕見。還說，高雄現在除了漢神巨蛋商圈外，其他地方都沒人，往日熱鬧不已的新崛江商圈內，店家也是一家接一家的倒。