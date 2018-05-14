親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川航前擋玻璃脫落 副機師半身懸掛窗外

好危險！彰化快速道上竟撞到一隻鹿

住宿出現全台最低價 高雄火車站門前冷落車馬稀

2018-05-14 20:16聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

靠近高雄車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌。記者謝梅芬／...
靠近高雄車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌。記者謝梅芬／攝影
分享

高雄車站原本是人潮聚集之處，最近，受到景氣不佳影響，高雄車站附近店面出現不少出租的店面，觀光客減少，商旅為求生存，紛紛高掛低價促銷布條，希望帶來更多的人氣。

業者指出，高雄觀光產業依賴陸客團，陸客退燒，飯店業也越來越難做，老字號金園飯店從年接8萬名陸客慘跌至1萬人，傳將轉型為養護中心。

去年高雄14家旅館關閉，其中8家是小旅社，還有不少旅店因經營困難，有意出售，現有的商旅業者也只有苦撐，在高雄車站附近商旅或飯店，生意越來越差，經濟大環境不佳，導致商旅生意不好，最近高雄車站附近就有旅館業者打出低價促銷，據了解，這家飯店原本就走平價路線，加上最近換人經營，打出住宿390元起超低價，休息才100元，讓人覺得不可思議。

其實，不光是商旅，高雄車站附有不少店面，最近也紛紛關門結束營業，靠近車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌，許多商旅業者感嘆「人都到哪去了？」，一家業者說，原本周五、六住房率可7到8成，現在5成都不到，還有，之前有不少來高雄工作的商務客，最近也少很多。

有網友在臉書上感嘆，沿著火車站走，黃金店面空租3-5成，很罕見。還說，高雄現在除了漢神巨蛋商圈外，其他地方都沒人，往日熱鬧不已的新崛江商圈內，店家也是一家接一家的倒。

許多店家說，昔日火車站附近人潮商機無限的商圈早已轉移至別處，火車站附近早已不是生意最火熱的地段。商圈轉移加上陸客不來，昔日的黃金地段如今只能改以低價策略吸引客人上門。

靠近高雄車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌。記者謝梅芬／...
靠近高雄車站不到20公尺臨建國路的店面，就有2到3家高掛出租的招牌。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄這家飯店原本就走平價路線，加上最近換人經營，打出住宿390元起超低價，休息才...
高雄這家飯店原本就走平價路線，加上最近換人經營，打出住宿390元起超低價，休息才100元，讓人覺得不可思議。記者謝梅芬／攝影
分享

陸客

相關新聞

高雄市警局最新一波人事 92名中階警官異動

2018-05-14 19:56

小琉球白沙港劃紅線 下月將整頓交通秩序

2018-05-14 19:35

影╱屏東推出「職人町」 潘孟安：青年有無限可能

2018-05-14 17:37

高雄火車站旁商旅一晚390 網友大驚：這個國家怎麼了

2018-05-14 10:02

拓寬人行道榮登最危險道路 屏市民生路將回復機車道

2018-05-14 07:23

50兒孫環繞 周奶奶歡度母親節

2018-05-13 23:42

六龜圖館漂書站 英式電話亭吸睛

2018-05-13 23:35

退休師愛客家美食 出版古早味食譜

2018-05-13 23:33

挺輕軌如期施工 連署突破1200人

2018-05-13 23:28

浴佛展出「水立方」 籲惜水如金

2018-05-13 23:25

推動食農教育 高市編專屬教案

2018-05-13 23:21

5歲女兒愛唱歌 新住民媽媽同台演唱奪冠軍

2018-05-13 18:01

「沒人比媽媽更強大！」50名子孫陪88高齡嬤過節

2018-05-13 16:31

實用工具書上市 美濃退休老師分享54道客家傳統菜料理

2018-05-13 15:24

高雄市大機關賣場 限期增設親子廁所

2018-05-13 13:11

高雄市無人繼承土地 地價總值逾39億元

2018-05-13 11:58

包豪氏集團高雄漢神廣場義賣 來這裡撿便宜兼做公益

2018-05-13 11:10

5月感恩季 六國新住民穿國服浴佛

2018-05-13 10:24
看更多

熱門文章

高雄火車站旁商旅一晚390 網友大驚：這個國家怎麼了

2018-05-14 10:02

最假仙、最苦命、最心酸的北市公車幹線 你也搭過？

2018-05-14 16:15

呂曜志外食兩月輕鬆減8公斤 挑食不餓喝純水

2018-05-14 07:41

雲林縣林內焚化爐重啟？ 李進勇：不可能用來燒垃圾

2018-05-14 14:43

國民黨若未提名楊文科 陳見賢：我考慮脫黨選新竹縣長

2018-05-14 14:48

影／「台灣龍珠」基隆嶼淨灘 意外拍到「鯊魚哥」

2018-05-14 17:09

故宮南院廠商離職員工爆料：人工湖橋下基座土方掏空

2018-05-14 11:32

影／民眾憂移動火場趴趴走？ 林明溱：縣府撤銷許可

2018-05-14 12:09

啟智中心無力換交通車 陳綢阿嬤下訂買新車不到10分鐘

2018-05-14 14:49

拓寬人行道榮登最危險道路 屏市民生路將回復機車道

2018-05-14 07:23

朱立倫今起請假 去美國參加女兒畢業典禮

2018-05-14 10:04

影／越晚越熱鬧 麻豆香鬧區人聲強強滾

2018-05-13 21:35

樹林秀泰生活試營運 人潮大爆滿

2018-05-13 23:31

中壢元化地下道9月封閉 拓寬中新6線地下道替代

2018-05-14 11:40

月營業額逾億 移工擠爆台中東協廣場

2018-05-13 22:57

「霸王車」停車不繳費 新北市5年被欠了1億2600萬

2018-05-14 18:41

和平島阿拉寶灣即將開放 奇岩命名票選抽好禮

2018-05-14 13:05

影╱屏東推出「職人町」 潘孟安：青年有無限可能

2018-05-14 17:37

曾文水庫 五月用水無虞

2018-05-13 23:37

新竹僅剩的螺鈿師傅陳甫強 110年底退休

2018-05-13 23:49

挺輕軌如期施工 連署突破1200人

2018-05-13 23:28

牛樟遭破肚6年 生氣盎然

2018-05-13 23:13

台北市長若再讓柯P 基隆綠議員：負面外溢傷選情

2018-05-14 12:57

下手好重！國一生遭老師揍 屁股全黑青

2018-05-14 00:50

雲縣府為焚化爐賣地賠款36億 還欠2.1億元未償

2018-05-14 12:32

影╱綠色執政兩年陸客減六成 林佳龍：台中越來越好

2018-05-14 17:25

張志豪質疑侯友宜都更效率 江怡臻：批評前請做好功課

2018-05-14 11:59

影／消防弟兄每年一萬保費 林右昌：與其給加給不如給保險

2018-05-14 13:47

台北市中山區下午驚傳跳電 台電緊急搶修

2018-05-14 17:07

桃園農博閉幕 「閉館不閉園」

2018-05-13 23:44

找不到小雞？國民黨嘉義縣長提名人吳育仁母雞難當

2018-05-14 15:24

影／台南佳里北頭洋平埔夜祭 體驗平埔文化

2018-05-14 07:25

新建綠島鄉衛生所17日啟用 濃濃海洋風情遊客讚美呆了

2018-05-14 11:31

賴清德擬發爺奶津貼贏林佳龍？ 社局：很多人都學台中

2018-05-14 13:30

「綠色星光」美翻！全台6處賞螢火蟲祕境大公開

2018-05-14 17:12

北港果菜市場前經理救菜農 買1卡車高麗菜大放送

2018-05-14 18:18

退休師愛客家美食 出版古早味食譜

2018-05-13 23:33

送菜風波／數量兜不攏？ 台北市場處最快1周查清

2018-05-14 00:14

台南西港蚵殼港祖廟沉溪底 百年後出土

2018-05-13 23:39

北市推幹線公車 搭乘量不升反降

2018-05-14 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top