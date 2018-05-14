澎湖野放救傷保育成功海龜 外籍遊客說讚

2018-05-14 14:16 中央社 澎湖縣14日電



澎湖縣政府與國小100位小朋友、居民、遊客，今天在馬公?裡海灘野放15隻先前獲救、保育成功的綠蠵龜及玳瑁，來自法國女遊客瑪希看到海龜野放，說台灣海洋資源保育讚。

澎湖縣長陳光復表示，縣府與水試所今天野放15隻綠蠵龜及玳瑁，其中9隻是漁民或岸巡等人員發現受傷、誤食海塑物品後獲救；另外6隻是民國104至105年間，從望安網垵口沙灘孵化但無法爬出的小海龜，經澎湖海洋生物研究中心救回照護，龜甲已長大至30公分，並分別在牠們的左右後肢繫上標示牌，一併野放，重返大海。

今天的野放，由陳光復與澎管處副處長洪志光、農漁局長陳高樑、水試所謝恆毅、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳(繡)色等人，以及澎科大、?裡、石泉等100餘位學生，加上社區民眾、遊客一起參與。大家一起為海龜奮力爬向大海加油。

來自法國遊客瑪希（Marie）第一次看到野放海龜。她說，感覺很酷，並盛讚台灣的海龜保育，她回到法國會大力行銷台灣澎湖，野放保育海龜做得好。

水試所澎湖海龜救護收容中心自86年成立迄今，20多年來已陸續收容389隻海龜，其中綠蠵龜327隻、玳瑁50隻、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜都只有個位數，這些海龜中有97隻死亡。近年來，收容中心在澎湖海域先後陸續野放超過230隻海龜，重返大海，目前中心還有43隻。