屏縣府規劃職人町 招募青年創業逐夢

2018-05-14 13:59 中央社 屏東縣14日電



屏東縣政府在屏東市公園路仁德街口（原彩虹家園），規劃「職人町」，即日起招募職人進駐創業，縣長潘孟安表示，「職人町」建立一個平台，讓年輕人可以在屏東創業逐夢。

位於屏東醫院對面的「職人町」現址是林務局的舊宿舍群，屬於國有財產署的財產，前幾年屏東縣政府與國產署合作，當作單親媽媽暫時安居的「彩虹家園」，3年多前計畫終止，建築閒置至今。

屏東縣政府投入新台幣1500萬元整修，規劃「職人町」，整修工程今天動工，潘孟安表示，「職人町」將做為青年創業的平台，即日起公告招募具有創業能力的職人，並開始進行整修，希望10月初就能讓職人開業，日本的職人精神台灣很少，縣府活化閒置空間，希望能形成創業空間。

潘孟安說，「職人町」位於屏東市蛋黃區中的蛋黃，有別於屏東市勝利路的「青年創業P基地」，P基地是輔導青年具創業能力，只提供一年的創業能力培養，而「職人町」則是招募已具創業能力的職人創業，縣府將聘專業顧問在財務管理及成本分析上一路陪伴。

潘孟安並說，上任3年多來，「青年創業P基地」的開設及青年學院創業講座，吸引6000多人參加，也輔導1000多人創業，「職人町」能不能吸引夠多職人進駐形成創業聚落，「就像到非洲賣鞋子，有沒有商機」，要做了才知道。

縣府勞工處長林德輝表示，「職人町」招募對象18到45歲，目前規劃的建築空間有44間，1樓店面8間每間租金5000元；2、3樓租金3000元，2樓9間招募團隊工作室，3樓27間招募個人工作室，招募內容與詳情可上縣府青年學院臉書（Facebook）粉絲專頁了解。