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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

拓寬人行道榮登最危險道路 屏市民生路將回復機車道

2018-05-14 07:23聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東市民生路屏東大學校門口三年前拓寬人行道後，持續遭用路人及市民批評影響交通安全，機車道受擠壓消失後形成汽機車爭道，去年212件車禍更榮登屏東市最危險道路，今年透過爭取前瞻計畫經費，終於可望還路於機車族。

屏東市民生路屏東大學校門口路段，當初因市公所向內政部爭取人本環境計畫，3年前設置了超大的人行步道後，導致路寬被迫減少，縮減為1個快車道和1個混和車道，影響用路人行駛、汽機車爭道，不斷引起各界爭議。

民生路兩年多來車禍頻傳，根據屏縣交通隊統計資料，去年一整年就發生212件車禍， 造成178人受傷，變成屏東市區最危險的道路第一名。用路人抱怨，這是銜接台1線重要道路，路寬少4.5公尺根本擾民，人行道使用率也低。

屏東大學原來就有人行道，加寬人行道後又劃設路邊停車格，屏東市民代表會接獲民眾投訴後提案回復機車道，本月初會同市公所前往現地進行會勘。代理市長程清水表示，已爭取到1800萬元經費，再跟縣府討論後就會執行改善。

屏縣府工務處副處長毛子良表示，針對屏東大學門口民生路段增設機車道一案，是透過前瞻計畫中的提升道路品質來爭取經費施作，目前內政部營建署才剛核定下來，將由縣府完成設計後交給市公所來發包，但還須雙方溝通協調。

毛子良指出，目前規劃方案有1.按照原來路面重新設計、2.將路邊停車格廢除後增設機車道、3.人行道退縮後再來增設機車道，目前傾向第2個方案，由於路面中心線會偏移，因此都得要重新調整過才行。

屏東市民生路屏東大學校門口路段，當初因市公所向內政部爭取人本環境計畫，3年前設置...
屏東市民生路屏東大學校門口路段，當初因市公所向內政部爭取人本環境計畫，3年前設置了超大的人行步道後，導致路寬被迫減少，機車道也因此消失。記者蔣繼平／攝影
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屏東市民生路屏東大學校門口三年前拓寬人行道後，道路縮減為1個快車道和1個混和車道...
屏東市民生路屏東大學校門口三年前拓寬人行道後，道路縮減為1個快車道和1個混和車道，每到車流擁擠時段，混和車道就會形成汽機車爭道的情形，不僅交通事故頻傳，也造成廣大民怨。記者蔣繼平／攝影
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車禍內政部

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