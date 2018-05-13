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老水手詩作公共藝術 鄭愁予授權澎湖

2018-05-13 19:17中央社 澎湖縣13日電

詩人鄭愁予今天在澎湖生活博物館從他的詩作「老水手」暢談「想我在馬公的歲月」中所看到的澎湖，他並同意「老水手」這首詩授權給澎湖縣政府文化局作為公共藝術來呈現。

澎湖文化局長鄭嘉薇表示，鄭愁予與澎湖最深刻的聯結，是他在17歲時所寫的「老水手」，這一首以澎湖為背景的新詩，也是鄭愁予在台灣正式發表的第一首詩作，成為澎湖有關的最珍貴的文學資產之一。

本名鄭文韜的鄭愁予定居美國，今天特地來到澎湖，他表示，在17歲就讀大一時，隨當時的救國團來到澎湖訪問，與當時的山東流亡學生見面後，創作「老水手」，寫出當時他們的心境。

鄭愁予還專程前往觀音亭，在713澎湖事件紀念碑憑弔山東流亡學生一番。他也說到，當年1949年舉家隨政府從大陸來台，「錯誤」詩句中的「達達的馬蹄」，達達不只是聲音，還代表著到達 、到達的意思，也有著逃難的意思。

澎湖縣政府文化局為響應「世界閱讀日」，今天邀請邀請鄭愁予在生活博物館開講，現場座無虛席，中生代詩人顏艾琳擔任引言人，藉由兩代詩人的精采對談，激盪出文學火花，讓在座民眾意猶未盡，鄭愁予還為每位民眾簽蓋「老水手」名信片印章，作為留念。

活動開場在李錫文老師的彈唱詩詞之後，鄭愁予將「老水手」作品簽約授權給澎湖縣政府文化局，將以這首詩用公共藝術的方式在港區呈現，讓澎湖成為最美麗、最動人的文學地景。

鄭愁予畢業於國立中興大學法商學院（現國立台北大學）統計學系，是當代最傑出的詩人之一，在中國現代詩的發展史上，影響深遠，曾任教愛荷華、耶魯、香港大學等校，2005年返台擔任國立東華大學駐校作家。曾任金門大學講座教授、東華大學榮譽教授，曾先後著作有「草鞋與筏子」、「窗外的女奴」、「衣缽」、「雪的可能」、「燕人行」、「寂寞的人坐著看花」等多部詩集。

澎湖文化局公共藝術
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