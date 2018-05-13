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打造英式電話亭漂書站 六龜圖書館走文青風

2018-05-13 18:23聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市立圖書館六龜分館的館藏特色是「旅遊類」專書，全館擁有2千多冊相關書籍，為吸引年輕人借書，館方情商在地居民蕭熒打造英式電話亭當漂書站；電話亭放在圖書館門口，拍照特別有「文青Fu」，同時吸引年輕族群與出遊長輩拍照打卡。

高市各地圖書分館依據區域特色各有不同館藏主題，阿蓮是農業、梓官是海洋文學、那瑪夏是原住民文化，六龜則是旅遊、觀光與溫泉。以六龜而言，寶來、不老溫泉著稱，旅遊類書籍眾多，許多借閱率高的旅遊書都是六龜分館藏書。

受3C產品盛行影響，許多年輕人不看實體書，為此六龜分館豎立一座仿英式電話亭充當漂書站，背後有個小故事。館長王鵬字說，圖書館設備完善，工作人員舉辦各類活動吸引社區居民，恰巧在地居民蕭熒具有美工專長，近年返鄉務農，蕭妻是圖書館常客，眾人討論後，決議打造一座英式電話亭當漂書站，吸引年輕人目光。

六龜圖書館委託製作下，蕭熒手工打造原木電話亭，並用石膏灌模鑄成皇冠徽章，花費數月時間完工，電話亭放在圖書館門口，不受圖書館開放時間影響，讀者可隨時帶走喜歡書本。

圖書館志工說，漂書亭設置後，不僅吸引年輕人打卡上傳，還有不少搭公車出遊的長輩造訪，六龜分館的館藏特色是旅遊專書，歡迎民眾多來圖書館借書閱讀。

高市圖六龜分館打造英式電話亭當漂書站，希望吸引更多年輕人走進圖書館。記者徐白櫻／...
高市圖六龜分館打造英式電話亭當漂書站，希望吸引更多年輕人走進圖書館。記者徐白櫻／攝影
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圖書館六龜溫泉
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