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中職／郭泓志要歸隊了 15日重返悍將一軍

5歲女兒愛唱歌 新住民媽媽同台演唱奪冠軍

2018-05-13 18:01聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市教育局、社會教育館與中油公司大林廠13日舉辦「2018新住民歌唱比賽」，多位來自越南、印尼、泰國、柬埔寨及馬來西亞的媽媽們以好歌喉飆唱國、台語歌，還有可愛的新二代親子身著母國服裝上台演唱當地兒歌，稚嫩童音及可愛俏皮演出，逗得台下觀眾哈哈大笑。

主辦單位高雄市社教館表示，這場歌唱比賽共有27位新住民參賽者，以及新二代親子組8組17人參賽，不少是遠從外縣市到高雄和在地參賽者切磋歌藝。許多新住民穿著象徵母國的「國服」上場，親友團在台下大力支持鼓掌，現場有如歌唱選秀般熱鬧。

來自越南的阮桂雯是去年冠軍，她以一曲「思念你的心肝你敢知」，一開嗓技壓全場，歌聲細膩感人，博得台下觀眾滿堂彩。來台17年的她熱愛歌唱，原本比賽前一天先生出車禍，阮桂雯擔心先生傷勢，一度有意棄賽，不過在先生鼓勵下還是決定出賽，果然再度拿下冠軍獎盃。

「新二代親子組」則須演唱母親本國的母語歌曲，越南媽媽阮梅香和5歲的黃璟媛，從台中趕到高雄參賽，以一身「卡哇伊」的可愛持傘娃娃母女裝粉墨登場，合唱越南歌曲「Ca tuan deu ngoan（天天都乖）」，時而俏皮、時而婉約的歌聲融化了全場觀眾，勇奪第一名。

目前在台中市府擔任約聘人員的阮梅香說，因為就讀幼兒園的女兒喜歡唱歌，才鼓起勇氣報名「陪唱」，沒想到竟拿到第一名，又驚又喜。

另名印尼籍媽媽何依宓帶著黃冠瑜及黃冠瑋兩兄弟，合唱印尼歌曲「Nina Bobo（睡覺歌）」，演唱俏皮逗趣，讓台下觀眾笑聲不斷，也拿下亞軍好成績。

高市教育局副局長王進焱表示，歌唱是親近語言的方式之一，希望藉由歌唱比賽鼓勵新住民朋友展現歌喉，並教導新二代孩子認識父親或母親的異國文化，學會本國母語。

來自越南的阮梅香帶著5歲女兒黃璟媛從台中南下高雄參賽，以一身可愛持傘娃娃母女裝合...
來自越南的阮梅香帶著5歲女兒黃璟媛從台中南下高雄參賽，以一身可愛持傘娃娃母女裝合唱越南兒歌「Ca tuan deu ngoan（天天都乖）」，勇奪親子組第一名。記者蔡容喬／攝影
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「2018新住民歌唱比賽」13日在高雄市社教館登場，多位來自越南、印尼、泰國、柬...
「2018新住民歌唱比賽」13日在高雄市社教館登場，多位來自越南、印尼、泰國、柬埔寨及馬來西亞的媽媽們以好歌喉飆唱國、台語歌，還有可愛的新二代親子身著母國服裝上台演唱當地兒歌。記者蔡容喬／攝影
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越南新住民親子
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