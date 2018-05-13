親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遇到中共軍艦打招呼就傻眼、尷尬？ 海軍嚴厲駁斥

影／管中閔向蔡喊話：相信總統不願看到風暴擴大

「沒人比媽媽更強大！」50名子孫陪88高齡嬤過節

2018-05-13 16:31聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

年近9旬的周蕭彩美，不僅一手拉拔大7名子女，30年前中風後，更拖著病軀陪同天主教前樞機主教單國璽到偏鄉部落傳教，一生精采的她目前住在聖功醫院護理之家，子女們為感謝她養育之恩，13日為她舉辦一場熱鬧的母親節Home party，愛唱歌的周奶奶雖剛病癒出院，仍在子女陪伴下現場高歌「家後」，開心度過母親節。

這場母親節慶祝餐會共有近50名兒孫參加，除獻上大蛋糕及康乃馨花束，帶來精彩音樂表演，同樣年已8旬的童年玩伴及熟識友人也都出席捧場，熱鬧滾滾。周奶奶的三女婿何孝中說，岳母共有7名子女、14名孫子女和7名曾孫子女，平時居住全台各地，但家人會「排班」陪伴，每時段都有家人出現，不讓岳母覺得孤單。

周奶奶最小的女兒周慧崢說，媽媽嫁給身為傳教士的父親後，為養活一大家子，不但跑業務、做生意，還到裁縫工廠做到副廠長，即使經濟壓力繁重，但分給7名子女的愛一點都不少，她從母親身上看到女性的堅韌，即使自己也當了妻子和母親，仍覺得「沒有人比媽媽更強大！」

因病得隨身帶著氧氣筒的周奶奶，雖略顯疲憊，仍相當開心，她緩緩地說，年輕時生活很苦，她就算餓著肚子，也要把小孩子餵飽，現在最高興的就是看到一大家子人能團聚在一起，滿足之情溢於言表。

受邀出席的天主教梵諦岡教廷爵士程肇陽說，周奶奶在民國80年代曾隨單國璽到茂林部落傳道，他們將破舊教堂改建，周奶奶當時因中風還拄著拐杖，但她運用高超的公關能力，將當地離散多時的教友重新聚集在一起，單主教看到周奶奶都會尊稱她一聲「周阿姨」。

高齡88歲的周奶奶子女們開枝散葉，目前已有7名子女、14名孫子女及7名曾孫子女，...
高齡88歲的周奶奶子女們開枝散葉，目前已有7名子女、14名孫子女及7名曾孫子女，幾乎全員到場為她慶祝母親節。記者蔡容喬／攝影
分享
周奶奶在兒孫陪伴下演唱「家後」，很有感觸的她說年輕時生活苦，自己餓肚子也要讓孩子...
周奶奶在兒孫陪伴下演唱「家後」，很有感觸的她說年輕時生活苦，自己餓肚子也要讓孩子吃飽。記者蔡容喬／攝影
分享
高齡88歲的周奶奶子女們開枝散葉，目前已有7名子女、14名孫子女及7名曾孫子女，...
高齡88歲的周奶奶子女們開枝散葉，目前已有7名子女、14名孫子女及7名曾孫子女，幾乎全員到場為她慶祝母親節。記者蔡容喬／攝影
分享
周奶奶（右）30年前歷經一場大中風後，仍拖著病軀陪同樞機主教單國璽到偏鄉部落傳教...
周奶奶（右）30年前歷經一場大中風後，仍拖著病軀陪同樞機主教單國璽到偏鄉部落傳教。記者蔡容喬／翻攝
分享
高齡88歲的周奶奶子女們開枝散葉，7名曾孫子女排隊獻上康乃馨，讓周奶奶顯得相當開...
高齡88歲的周奶奶子女們開枝散葉，7名曾孫子女排隊獻上康乃馨，讓周奶奶顯得相當開心。記者蔡容喬／攝影
分享

母親節中風教堂
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

實用工具書上市 美濃退休老師分享54道客家傳統菜料理

2018-05-13 15:24

高雄市大機關賣場 限期增設親子廁所

2018-05-13 13:11

高雄市無人繼承土地 地價總值逾39億元

2018-05-13 11:58

包豪氏集團高雄漢神廣場義賣 來這裡撿便宜兼做公益

2018-05-13 11:10

5月感恩季 六國新住民穿國服浴佛

2018-05-13 10:24

「棄暗投明」佳冬戰備跑道 技巧增設5路燈

2018-05-13 00:09

梅雨來了 高市防登革熱 查獲75處孳生源

2018-05-12 23:50

國民黨高市長初選 母親節「卡」戰

2018-05-12 23:48

綠地變水泥地遭抗議 愛河工程暫停

2018-05-12 23:34

屏東黑鮪魚觀光季開幕 盧廣仲壓軸嗨翻全場

2018-05-12 21:34

茂林國小魯凱歌謠隊 小港機場快閃展天籟

2018-05-12 20:41

影／徐吉綠、徐大林堂兄弟 復振大武壠文化一對寶

2018-05-12 19:16

小墾丁渡假村好洋蔥 當母親節賀禮也助蔥農

2018-05-12 18:57

奉茶梳頭報親恩 昔日您照顧我 今天我照顧您

2018-05-12 17:48

「有天我也會老」 大廚揮汗投入老人公益

2018-05-12 15:53

雨後48小時 高市登革熱風險場域查獲75陽性孳生源

2018-05-12 10:18

水上摩托車隊勇闖黑水溝抵達金門 海上長征影片曝光

2018-05-12 21:46

用前瞻經費把愛河綠帶草地換水泥 愛樹人抨擊高市府

2018-05-12 18:01
看更多

熱門文章

排這比499更有意義 人多被讚爆

2018-05-12 17:15

考古證實 佛陀真有其人並非傳奇！

2018-05-12 17:28

白沙屯媽進香將出發 上百結緣品先出籠

2018-05-12 21:51

一屆用掉五個鄉長！花蓮秀林代理鄉長無預警被拔

2018-05-13 14:11

屏東黑鮪魚觀光季開幕 盧廣仲壓軸嗨翻全場

2018-05-12 21:34

清水岩露營區將整形美肌 明年結合溫泉成社頭新亮點

2018-05-12 22:48

八卦山脈蟲蟲危機 果農受不了先自行噴藥撲殺

2018-05-12 19:52

新竹市府停車場變步行空間 打造漫步黃金街角

2018-05-12 21:54

第一次被台灣學生關心 印尼漁工笑開了

2018-05-13 08:19

水上摩托車隊勇闖黑水溝抵達金門 海上長征影片曝光

2018-05-12 21:46

嘉義首見水庫種電 大林民眾反對埤塘佈滿太陽能板

2018-05-12 21:34

用前瞻經費把愛河綠帶草地換水泥 愛樹人抨擊高市府

2018-05-12 18:01

賴清德感嘆自嘲：我輸了

2018-05-12 23:57

不捨病人臨終哀痛 安寧緩和個管師獲頒優良護理師

2018-05-12 23:20

打造嘉市首座共融式公園 「樹蛙成長日記」當特色

2018-05-13 09:17

藍中正萬華區市議員初選出爐 林冠勳奪最後一席

2018-05-13 11:07

台中大智路通一半 卡在大智慧大樓未徵收

2018-05-13 12:32

台南人注意！兵配廠客運上下車動線更改啦

2018-05-13 09:22

影／明德社區養蜂班甜蜜收成 營造特色產業自給自足

2018-05-12 21:19

盛世、處女星、海洋夢幻3郵輪會基隆 首見環遊世界郵輪

2018-05-13 11:01

防治小黑蚊1年90萬元 議員憂南投觀光被牠打敗

2018-05-13 07:45

基隆改善路面坑洞 孝二路首試填縫料加石灰

2018-05-13 08:53

一埸車禍讓她成單親媽 女兒癱瘓 3子女都靠她

2018-05-12 17:46

曾文水庫蓄水率回到6字頭！5月不進入三階限水達標

2018-05-13 14:06

「棄暗投明」佳冬戰備跑道 技巧增設5路燈

2018-05-13 00:09

影／千呼萬喚阿拉寶灣將解禁 十個守護岩邀你命名

2018-05-13 15:27

影／數千信眾參與 慈濟彰化浴佛大典場面盛大

2018-05-13 11:49

影／日觀蜂夜賞螢 明德社區推DayandNight

2018-05-12 21:52

「疼某菜」缺水減產 批發價比去年漲10元

2018-05-13 08:19

太岳之胤古色古香 民間認養、大學生也投入維護

2018-05-12 19:52

西拉雅正名 最高行政法院認定 原住民身分非國家恩賜

2018-05-12 17:45

桃市清潔隊員千人到考 拚300個名額

2018-05-13 07:31

36小時走到北港 白沙屯媽送袖套

2018-05-12 23:31

故宮南院母親節免費參觀 體驗亞洲服飾

2018-05-12 18:02

國2甲「天空斷橋」復工 拚2年通車

2018-05-12 22:53

打造移工中途之家 越南新住民陳氏花10年善心助同鄉

2018-05-12 22:02

國民黨士林北投今起民調 5新人激戰搶2

2018-05-12 23:07

七巧板的「巧思奇境」 學生借書率每月多2本

2018-05-12 17:04

這間學校慶祝母親節 為何改叫「慈恩節」

2018-05-12 20:40

選情緊繃 綠、樹兩黨聯合 搶攻竹議員

2018-05-12 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top