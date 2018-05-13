「沒人比媽媽更強大！」50名子孫陪88高齡嬤過節

2018-05-13 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



年近9旬的周蕭彩美，不僅一手拉拔大7名子女，30年前中風後，更拖著病軀陪同天主教前樞機主教單國璽到偏鄉部落傳教，一生精采的她目前住在聖功醫院護理之家，子女們為感謝她養育之恩，13日為她舉辦一場熱鬧的母親節Home party，愛唱歌的周奶奶雖剛病癒出院，仍在子女陪伴下現場高歌「家後」，開心度過母親節。

這場母親節慶祝餐會共有近50名兒孫參加，除獻上大蛋糕及康乃馨花束，帶來精彩音樂表演，同樣年已8旬的童年玩伴及熟識友人也都出席捧場，熱鬧滾滾。周奶奶的三女婿何孝中說，岳母共有7名子女、14名孫子女和7名曾孫子女，平時居住全台各地，但家人會「排班」陪伴，每時段都有家人出現，不讓岳母覺得孤單。

周奶奶最小的女兒周慧崢說，媽媽嫁給身為傳教士的父親後，為養活一大家子，不但跑業務、做生意，還到裁縫工廠做到副廠長，即使經濟壓力繁重，但分給7名子女的愛一點都不少，她從母親身上看到女性的堅韌，即使自己也當了妻子和母親，仍覺得「沒有人比媽媽更強大！」

因病得隨身帶著氧氣筒的周奶奶，雖略顯疲憊，仍相當開心，她緩緩地說，年輕時生活很苦，她就算餓著肚子，也要把小孩子餵飽，現在最高興的就是看到一大家子人能團聚在一起，滿足之情溢於言表。