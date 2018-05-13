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實用工具書上市 美濃退休老師分享54道客家傳統菜料理

2018-05-13 15:24聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市美濃區退休教師邱國源熱愛美食，家族經營面帕粄（粄條）生意83年之久，常在社區舉辦客家菜餚品嘗會。為讓古早味永久流傳，邱國源花費畢生精力紀錄客家美食，受限版面有限，6萬字精簡成1萬字，近日出版《尋找阿嬤的味緒》，著作談論客家美食，更傳授不少罕見又瀕臨失傳的古早味料理作法。

美濃旅外同鄉會榮譽總會長宋國榮回憶提及，民國65年結婚宴客，婚宴分成兩種席次，「幼席桌」是宴請包禮金來賓，「粗席桌」是為沒收禮金的親友與弱勢族群，感慨宴席文化逐漸流失。

美濃是農業大鎮，談起吃，許多人有著滿滿回憶。邱國源家族多人從事餐飲業，教職退休後擔任美濃文化產業協會總幹事，隨著年紀增長，童年記憶中的菜色愈顯清晰，不斷訪查老廚官、老阿嬤，紀錄子薑鴨片、豆豉豬油渣、豬粄油飯乾等日漸流失的傳統菜餚。

邱國源說，早年擔任餐廳總經理，常被顧客問及，「為何你們美濃人喜歡用動物內臟做料理」；從歷史來看，客家人從中原遷移至南方，吸收南北飲食特色，喜歡吃素、吃野、吃粗、吃雜，許多美濃餐廳名菜其實就是農家常民菜，具有「祭祀共食」特色。

《尋找阿嬤的味緒》紀錄54道客家菜作法，包括常見客家菜、酒家菜、廚官菜與時令菜等類別，既是美食典故書、也是食譜。邱國源指出，早年農業社會，廚官是指負責婚喪喜慶中掌杓的人，大多由殺豬人兼職，廚官會保留私房菜享用，如大腸、粉腸、豬心腰等酒餚稱為廚官菜。

清炒鳳梨木耳是常見的農家菜，作法簡單。記者徐白櫻／翻攝
清炒鳳梨木耳是常見的農家菜，作法簡單。記者徐白櫻／翻攝
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美濃文化產業協會總幹事邱國源熱愛美食，談起客家菜滔滔不絕，歷經多年籌備，終於出版...
美濃文化產業協會總幹事邱國源熱愛美食，談起客家菜滔滔不絕，歷經多年籌備，終於出版第一本美食專書。記者徐白櫻／攝影
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《尋找阿嬤的味緒》書寫客家美食文化，附上實用食譜。記者徐白櫻／翻攝
《尋找阿嬤的味緒》書寫客家美食文化，附上實用食譜。記者徐白櫻／翻攝
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美濃客家美食食譜
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