實用工具書上市 美濃退休老師分享54道客家傳統菜料理

2018-05-13 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市美濃區退休教師邱國源熱愛美食，家族經營面帕粄（粄條）生意83年之久，常在社區舉辦客家菜餚品嘗會。為讓古早味永久流傳，邱國源花費畢生精力紀錄客家美食，受限版面有限，6萬字精簡成1萬字，近日出版《尋找阿嬤的味緒》，著作談論客家美食，更傳授不少罕見又瀕臨失傳的古早味料理作法。

美濃旅外同鄉會榮譽總會長宋國榮回憶提及，民國65年結婚宴客，婚宴分成兩種席次，「幼席桌」是宴請包禮金來賓，「粗席桌」是為沒收禮金的親友與弱勢族群，感慨宴席文化逐漸流失。

美濃是農業大鎮，談起吃，許多人有著滿滿回憶。邱國源家族多人從事餐飲業，教職退休後擔任美濃文化產業協會總幹事，隨著年紀增長，童年記憶中的菜色愈顯清晰，不斷訪查老廚官、老阿嬤，紀錄子薑鴨片、豆豉豬油渣、豬粄油飯乾等日漸流失的傳統菜餚。

邱國源說，早年擔任餐廳總經理，常被顧客問及，「為何你們美濃人喜歡用動物內臟做料理」；從歷史來看，客家人從中原遷移至南方，吸收南北飲食特色，喜歡吃素、吃野、吃粗、吃雜，許多美濃餐廳名菜其實就是農家常民菜，具有「祭祀共食」特色。