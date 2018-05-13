親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

批呂秀蓮誤解台大管案 姚文智：你能接受台北101是違建嗎？

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

高雄市無人繼承土地 地價總值逾39億元

2018-05-13 11:58中央社 高雄13日電

高雄市地政局清冊顯示有4423筆土地面積逾102公頃，土地總值超過新台幣39億元，至今乏人辦理繼承登記，其中一筆地價更是上億元，呼籲繼承人不要讓權益睡著了。

地政局統計107年度高市逾期未辦繼承登記的不動產，不管是土地還是建物數量都很可觀，依107年公告土地現值計算，土地價值超過39億元。其中一筆位在大樹區姑婆寮段，持分面積超過1萬平方公尺，公告現值約1億5000萬元，價值不菲，另有一筆位在左營區新光段，面積878平方公尺，因位處精華區，公告現值超過7000萬元。

市府地政局長黃進雄今天表示，依土地法規定，繼承人於列管公告期滿後仍未辦理繼承登記者，除於公告期間提出不可歸責於繼承人的事由申請暫緩列冊管理外，將被列冊管理15年，逾期再未辦理繼承登記者，地政機關會移請財政部國有財產署公開標售。

地政局指出，今年底將先行移送標售民國92年開始列冊管理屆滿的不動產有土地655筆，土地總值逾3億元；至於標售所得的價款會存入專戶保管10年，繼承人得提領，10年期限屆滿仍未提領者，就會歸屬國庫。

地政局表示，地政局清冊在相關土地所在區公所及里辦公處及地政事務所、地政局網站可供查詢，民眾若有相關疑義可多加利用或洽地政局。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

包豪氏集團高雄漢神廣場義賣 來這裡撿便宜兼做公益

2018-05-13 11:10

5月感恩季 六國新住民穿國服浴佛

2018-05-13 10:24

「棄暗投明」佳冬戰備跑道 技巧增設5路燈

2018-05-13 00:09

梅雨來了 高市防登革熱 查獲75處孳生源

2018-05-12 23:50

國民黨高市長初選 母親節「卡」戰

2018-05-12 23:48

綠地變水泥地遭抗議 愛河工程暫停

2018-05-12 23:34

屏東黑鮪魚觀光季開幕 盧廣仲壓軸嗨翻全場

2018-05-12 21:34

茂林國小魯凱歌謠隊 小港機場快閃展天籟

2018-05-12 20:41

影／徐吉綠、徐大林堂兄弟 復振大武壠文化一對寶

2018-05-12 19:16

小墾丁渡假村好洋蔥 當母親節賀禮也助蔥農

2018-05-12 18:57

奉茶梳頭報親恩 昔日您照顧我 今天我照顧您

2018-05-12 17:48

「有天我也會老」 大廚揮汗投入老人公益

2018-05-12 15:53

雨後48小時 高市登革熱風險場域查獲75陽性孳生源

2018-05-12 10:18

危屋磁磚一直掉 住戶被迫遷離

2018-05-11 23:43

全國首件 高雄危老重建都更案動土

2018-05-11 23:37

真槍驅猴太激進 BB槍安全效果佳

2018-05-11 23:25

陳啟川紀念音樂會 管樂配新詩5月底高雄登場

2018-05-11 23:18

高雄春天藝術節 融入現代元素 歌仔戲也能很青春

2018-05-11 23:14

屏東人不愛借書 縣府：環境改善 借閱率已提升

2018-05-11 23:00

屏東文藝復興 總圖3.0流標四次終動工

2018-05-11 22:56

水上摩托車隊勇闖黑水溝抵達金門 海上長征影片曝光

2018-05-12 21:46

用前瞻經費把愛河綠帶草地換水泥 愛樹人抨擊高市府

2018-05-12 18:01
看更多

熱門文章

排這比499更有意義 人多被讚爆

2018-05-12 17:15

考古證實 佛陀真有其人並非傳奇！

2018-05-12 17:28

大叔踢完正步換刺槍？何啟聖：要看社會反應

2018-05-12 14:52

白沙屯媽進香將出發 上百結緣品先出籠

2018-05-12 21:51

屏東黑鮪魚觀光季開幕 盧廣仲壓軸嗨翻全場

2018-05-12 21:34

清水岩露營區將整形美肌 明年結合溫泉成社頭新亮點

2018-05-12 22:48

八卦山脈蟲蟲危機 果農受不了先自行噴藥撲殺

2018-05-12 19:52

小小正義使者GO暑期體驗營 去年秒殺今年要更快！

2018-05-12 16:06

水上摩托車隊勇闖黑水溝抵達金門 海上長征影片曝光

2018-05-12 21:46

台中火車站廣場工程 14日起封建國路部分車道

2018-05-12 14:48

第一次被台灣學生關心 印尼漁工笑開了

2018-05-13 08:19

新竹市府停車場變步行空間 打造漫步黃金街角

2018-05-12 21:54

嘉義首見水庫種電 大林民眾反對埤塘佈滿太陽能板

2018-05-12 21:34

用前瞻經費把愛河綠帶草地換水泥 愛樹人抨擊高市府

2018-05-12 18:01

影╱600民眾登基隆嶼清海漂 撿3492個寶特瓶

2018-05-12 12:50

賴清德感嘆自嘲：我輸了

2018-05-12 23:57

不捨病人臨終哀痛 安寧緩和個管師獲頒優良護理師

2018-05-12 23:20

單親媽堅強面對前夫跑路 撫養3子女獲表揚　

2018-05-12 13:09

影／明德社區養蜂班甜蜜收成 營造特色產業自給自足

2018-05-12 21:19

一埸車禍讓她成單親媽 女兒癱瘓 3子女都靠她

2018-05-12 17:46

防治小黑蚊1年90萬元 議員憂南投觀光被牠打敗

2018-05-13 07:45

賴清德肯定桃園農博智能發電 自給自足

2018-05-12 15:50

打造嘉市首座共融式公園 「樹蛙成長日記」當特色

2018-05-13 09:17

「棄暗投明」佳冬戰備跑道 技巧增設5路燈

2018-05-13 00:09

西拉雅正名 最高行政法院認定 原住民身分非國家恩賜

2018-05-12 17:45

太岳之胤古色古香 民間認養、大學生也投入維護

2018-05-12 19:52

藍中正萬華區市議員初選出爐 林冠勳奪最後一席

2018-05-13 11:07

基隆改善路面坑洞 孝二路首試填縫料加石灰

2018-05-13 08:53

故宮南院母親節免費參觀 體驗亞洲服飾

2018-05-12 18:02

國2甲「天空斷橋」復工 拚2年通車

2018-05-12 22:53

桃市清潔隊員千人到考 拚300個名額

2018-05-13 07:31

「疼某菜」缺水減產 批發價比去年漲10元

2018-05-13 08:19

台南人注意！兵配廠客運上下車動線更改啦

2018-05-13 09:22

打造移工中途之家 越南新住民陳氏花10年善心助同鄉

2018-05-12 22:02

影／日觀蜂夜賞螢 明德社區推DayandNight

2018-05-12 21:52

這間學校慶祝母親節 為何改叫「慈恩節」

2018-05-12 20:40

七巧板的「巧思奇境」 學生借書率每月多2本

2018-05-12 17:04

盛世、處女星、海洋夢幻3郵輪會基隆 首見環遊世界郵輪

2018-05-13 11:01

跨性別學生勇敢做自己！用寫真集吶喊夢想

2018-05-12 16:35

36小時走到北港 白沙屯媽送袖套

2018-05-12 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top