高雄市無人繼承土地 地價總值逾39億元

2018-05-13 11:58 中央社 高雄13日電



高雄市地政局清冊顯示有4423筆土地面積逾102公頃，土地總值超過新台幣39億元，至今乏人辦理繼承登記，其中一筆地價更是上億元，呼籲繼承人不要讓權益睡著了。

地政局統計107年度高市逾期未辦繼承登記的不動產，不管是土地還是建物數量都很可觀，依107年公告土地現值計算，土地價值超過39億元。其中一筆位在大樹區姑婆寮段，持分面積超過1萬平方公尺，公告現值約1億5000萬元，價值不菲，另有一筆位在左營區新光段，面積878平方公尺，因位處精華區，公告現值超過7000萬元。

市府地政局長黃進雄今天表示，依土地法規定，繼承人於列管公告期滿後仍未辦理繼承登記者，除於公告期間提出不可歸責於繼承人的事由申請暫緩列冊管理外，將被列冊管理15年，逾期再未辦理繼承登記者，地政機關會移請財政部國有財產署公開標售。

地政局指出，今年底將先行移送標售民國92年開始列冊管理屆滿的不動產有土地655筆，土地總值逾3億元；至於標售所得的價款會存入專戶保管10年，繼承人得提領，10年期限屆滿仍未提領者，就會歸屬國庫。

地政局表示，地政局清冊在相關土地所在區公所及里辦公處及地政事務所、地政局網站可供查詢，民眾若有相關疑義可多加利用或洽地政局。