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當年妳兒殺我兒… 兩個傷心媽今共度母親節

5月感恩季 六國新住民穿國服浴佛

2018-05-13 10:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

慈濟基金會高雄分會今天上午辦母親節浴佛活動，高雄市政府副市長楊明州率民政局、教育局與環保局一級主管與會，來自越南、印尼、中國、泰國、菲律賓、柬埔寨等6國超過150位新住民身穿傳統服飾，和家人一同參與。

慈濟岡山志業園區新住民美容證照考照班的越南籍學生裴豔仙，平日在電子工廠擔任作業員，每周日上午從大寮搭火車到岡山園區上課，因為越南沒有母親節，聽到浴佛活動，立即邀越南姊妹一起穿越南國服參加，她說從家鄉訂製的20多套傳統服飾，終於能在台灣重要場合穿上，要為越南以及台灣家人祈求身體健康。

身穿印尼傳統花衫BATIK(譯馬蒂克)的陳利西，是出生雅加達的廣東客家華人，21年前透過親戚認識丈夫，目前和先生同在汽車零件製造工廠上班，兩年前工作壓力大，透過印尼姊妹參加慈濟為新住民開設的蕙質蘭心班，找回身心靈平衡，今年投入慈濟委員見習培訓。育有一子的她說，印尼的母親節在二月份，子女會炒象徵長壽的麵線給母親吃，透過浴佛，她祈求全家平安，天下無災無難。

同樣今年投入見習培訓的廣東籍新住民邱春梅，多年來參加慈濟為新住民開辦的蕙質蘭心班，今年初因工作的產銷班改組，她暫時離開職場，報名美容考證班。穿著中國服裝的她感謝慈濟前幾年幫助她以「理」和就讀國中的兒子互動溝通，讓兒子明白人情世故，平安度過叛逆青春期。

慈濟基金會表示，5月是感恩的季節，為慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」，全球五大洲、37個國家，舉辦近500場，全球不同種族、不同宗教逾25萬人參與，大高雄地區辦7場浴佛典禮，預估逾萬參加人。

柬埔寨等六國超過150位新住民身穿傳統服飾參加浴佛過母親節。圖／慈濟基金會高雄分...
柬埔寨等六國超過150位新住民身穿傳統服飾參加浴佛過母親節。圖／慈濟基金會高雄分會
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慈濟越南新住民
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