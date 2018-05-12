不讓寶特瓶比飛魚多 香港綠舟13日闖黑潮

2018-05-12 23:03 中央社 台東縣12日電



從香港來的龍舟師傅胡梓康，要幫蘭嶼「阿文」拯救蘭嶼環境，花半年時間打造「綠舟」，13日清晨「綠舟」將在蘭嶼拼板舟領航下，從台東達仁鄉南田村勇闖黑潮航向蘭嶼。

蘭嶼「阿文」林正文，5年前擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」，及廢油污染，開始默默的回收廢油和寶特瓶，並且利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

前年9月間到蘭嶼旅遊的香港龍舟師傅胡梓康，巧遇「阿文」，被他的精神感動，當時心想「怎麼會有這樣的傻瓜」，他聽到「阿文」散盡家產，連最後的機車也要賣了，趕緊阻止。

「阿康」於是決定幫「阿文」募款協助守護蘭嶼。胡梓康說：「我是龍舟師傅，那就造一艘龍舟，從台東划到蘭嶼，喚起大家保護環境的意識，一方面幫阿文募款。」

「阿康」去年5月間開始到台東定居，親手打造龍舟，並且展開招募划手訓練，經過半年多的造船，完成可以容納22人的龍舟，今天下午將龍舟運送到台東最南端的達仁鄉南田村海灘。

不過，因目前正是蘭嶼飛魚祭期間諸多禁忌，且蘭嶼對「龍」有些忌諱，這艘龍舟不會裝上龍頭，且沒有彩繪，以「素顏」進入蘭嶼，因此「龍舟」改名「綠舟」

划手來自台灣四面八方，還有香港的龍舟選手，大家合力將500多公斤重的綠舟、300多公斤重的蘭嶼拼板舟以漂流木當滾輪送到海灘，預計明天清晨4時出發航向蘭嶼。

當領航船的蘭嶼拼板舟船主張馬群說，這趟航程約100公里，兩艘船會先順著沿岸流往南划，到一個定點後進入黑潮，再藉著往北流的黑潮回頭划向蘭嶼，也就是以倒V字形航向蘭嶼，如果順利預計明日下午4時抵達蘭嶼。

張馬群說，明天的情況無法預估，他不敢將困難度告訴參與的划手，「如果說了，這些划手可能都不敢參加了」，今晚參與的工作人員和划手將露宿海邊，清晨2時起床、4時準時出發。