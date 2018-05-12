影／徐吉綠、徐大林堂兄弟 復振大武壠文化一對寶

2018-05-12 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



大武壠族人徐吉綠及徐大林這對年逾七旬的堂兄弟，憑著與生俱來的藝術天賦，總讓廢棄物化腐朽為神奇，兄弟倆使用竹片、鋁線等物，創作出饒富野趣、栩栩如生的公雞與牛豬等裝置藝術，不但讓家鄉的文化節增色不少，也成為傳承文化的最佳活教材。

徐吉綠、徐大林堂兄弟9年前曾歷經八八風災生死劫，倖存後移居高雄日光小林社區，兩人相差一歲，樂天知命且都有一雙巧手，近年來，大武壠族人復振消逝的文化，徐氏堂兄弟憑著童年記憶，創作出祭拜祖靈的公廨、竹仔厝及捕捉鳥禽的鳥踏等物，讓傳統文化不致斷根。

「這些都是自己摸索的」，徐大林指著擺放在日光小林社區的公雞、牛隻及野豬等裝置藝術說，他堂兄徐吉綠做的公雞，先以竹條搭成骨架，再覆上竹片做成羽毛，雞爪是以鋁線塑，雞冠使用的則是水果套袋。而他做的牛，結構道理相仿，但牛毛使用的是簑。

這兩年，日光小林社區舉辦「大武壠文化節」，展示復振文化的成果，徐吉綠堂兄弟創作的動物造型裝置藝術，重現舊時生活情趣，兩老手作的草繩編織器，捕伯勞鳥用的鳥踏，在在展現大武壠族先輩的生活智慧。

徐大林表示，很多生活器具都僅是兒時記憶，只看過，沒做過，由於許多族人在風災中隕命，來不及傳承，他們只好憑著印象加上想像，一點一滴「復刻」回來。