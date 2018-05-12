小墾丁渡假村好洋蔥 當母親節賀禮也助蔥農

2018-05-12 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島是國內最大的洋蔥產區，今年卻碰上盛產致量大價跌，蔥農叫苦不已；屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村今天也很「洋蔥」，總經理張福生特別向恆春鎮農會採購一批，做明天母親節的房客賀禮，也地蔥農度過難關；農會總幹事林順和為表達謝意親自送到度假村，他說，各界以採買支持，蔥農感念在心。

「母親節是子女感恩的日子，每個女人背後都有2顆洋蔥，洋蔥是在地農特產，就以此送給房客表達心意，並幫助在地蔥農！」張福生說，今天將送每間房客2顆洋蔥當賀禮，母親節是提醒女人背後的家人，記得疼愛女人，因為女人用汗水熟成了這2顆洋蔥。

他說，這2顆洋蔥1顆嗆辣催淚，因為青春都獻給家人和工作，每天像顆陀螺，清晨到深夜，心中沒有自己，只有付出，第2顆則酸甜不辣，如同落山風愈強勁，洋蔥愈是甘甜可口，時間把女孩熟成為女人，但內心的小女孩，永遠渴望被疼愛，在母親節當天，以送洋蔥來感謝每位母親為家人的付出，盼天下的母親都「洋洋得意」、「蔥滿幸福」。