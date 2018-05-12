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用前瞻經費把愛河綠帶草地換水泥 愛樹人抨擊高市府

2018-05-12 18:01聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市工務局養護工程處為了整建愛河東岸綠帶，把原來的步道、草地整平，規畫改建6到7米寬的水泥舖面步道，樹木也用樹穴圍起來，引起護樹團體抨擊，高雄市議員吳益政也明言反對。工務局長蔡長展指示養工處暫停施工，下星期召開會議檢討。

高雄行銷觀光重點之一的愛河東岸，從五福橋到中正橋710公尺的綠帶目前圍起圍籬，工務局養工處進行河東路景觀改善工程，預計6月10日前完工開放。但是，「高雄愛樹人」團體和住附近的居民發現，本來河岸綠帶上的草地被整平，樹木周圍築樹穴，大部分草地將被水泥和人工舖面取代。

「高雄愛樹人」今天到五福路、河東路口抗議。團長莊傑任說，市府爭取前瞻計畫經費施作的愛河沿線周邊景觀再造工程，把原本寬闊的大片草皮挖除，用大面積的水泥等人造鋪面取代，大樹根系被斬斷後以水泥包圍，這樣的作法恐怕導致樹木生病死亡，根系不穩，遇到颱風容易被吹倒。

莊說，當台北市推動生態公園和公園水泥設施減量時，高雄卻把愛河的綠地變水泥，顯然跟不上時代，前瞻計畫一點都不前瞻。

養工處主祕李政穎表示，愛河觀光人次多，去年就有28萬3885人次，月平均2萬多人次，燈會、龍舟賽時，當月觀光人次近4萬，河東路又是觀光精華區域，觀光船舶在此上下，未來鄰近的流行音樂中心完成後，此路的步道將成為遊客搭乘捷運的必經通道；可是，河東路綠帶人行空間不足，草地又長期被過度踐踏，土壤逐漸密實並失去透氣性，草坪根系無法正常生長，逐漸形成「禿頭」，原有綠帶又高程起伏，下大雨時土壤往往沖刷到河岸步道，影響行人步行，所以規畫改善。

養工處計畫將河東路原本平均寬度4米的步道改為6米到7米寬，硬舖面比率提升19%，但有透水設施讓喬木根系生長。

至於樹木，李政穎表示工區內喬木總數110株，只移除1株嚴重歪斜的鳳凰木，其他都現況保留；實際施作樹穴及座椅34處，施工時淺挖20公分，並未傷害根部，完成後樹穴直徑為2.5公尺，面積約5平方公尺，比市區一般人行道樹穴面積多出1倍，樹根生長空間應充足。

莊傑任認為水泥舖面加寬到6、7米，整條河東路的綠帶等於逾3分之2都要變成水泥地；一位住在愛河附近6年多的陳小姐也對水泥化的「綠地」景觀感到不解；吳益政認為河畔綠帶有一點彎曲，是一種步行樂趣，舖上水泥改為平直，並不是好的設計。

工務局長蔡長展聽到愛樹團體的聲音，指示養工處暫停施工，下星期將召開會議檢討改善。

高雄市愛河東岸、河東路綠帶目前整建情形。記者楊濡嘉／攝影
高雄市愛河東岸、河東路綠帶目前整建情形。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市愛河東岸、河東路綠帶整建後的示意圖。圖／高雄市工務局養護工程處提供
高雄市愛河東岸、河東路綠帶整建後的示意圖。圖／高雄市工務局養護工程處提供
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高雄市愛河東岸、河東路綠帶整建前的面貌。圖／擷取自Google地圖
高雄市愛河東岸、河東路綠帶整建前的面貌。圖／擷取自Google地圖
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高雄市愛河東岸、河東路綠帶整建前（上圖）和整建中的景況對照。圖／「高雄愛樹人」提...
高雄市愛河東岸、河東路綠帶整建前（上圖）和整建中的景況對照。圖／「高雄愛樹人」提供
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