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奉茶梳頭報親恩 昔日您照顧我 今天我照顧您

2018-05-12 17:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局家庭教育中心今天下午在文化中心圓形廣場，舉辦「孝親‧護幼‧幸福愛陪伴」全家闖關、園遊與音樂會，吸引2000多人參加。有300組親子參加「奉茶梳頭報親恩」儀式，子女感恩父母養育之恩，親自跪奉茶一杯，並反轉傳統女兒出嫁時，由母親為女兒梳頭習俗，由子女親自為母親或主要照顧者梳頭，呈現反哺「孝悌」內涵。

高雄市教育局家庭教育中心響應母親節暨515國際家庭日與兒童安全日，今天結合高雄市幸福家庭陪伴聯盟、社會局、衛生局、福智文教基會、靖娟兒童安全文教基金會、功文文教基金會、四維國小與鳳山麥米倫幼兒園等，為母親們舉辦溫馨的活動。

近千人參加了現場的「奉茶梳頭報親恩」儀式，有一組是四代同堂，年僅1歲多的曾孫詹小朋友與媽媽，一同為平日照顧他的外婆與86歲的外曾祖母江秀菊奉茶、搥背、梳頭表孝親。小娃兒用小手拿梳子幫阿祖梳頭髮，再奉上清茶，喝下這一小杯茶，阿嬤與阿祖感動的幾乎落下眼淚。

60歲的兒子張益瑞，感念擔任志工的86歲母親張楊朝梅長年奉獻，專程帶著母親來參加活動，藉由奉茶梳頭展現對母親的敬佩與孝道。

來自印尼的新住民劉麗娜，帶著就讀佛公國小五年級的女兒王郁婷參加奉茶梳頭報親恩儀式。王郁婷說，媽媽嫁來台灣16年，在海員漁民服務中心擔任移工通譯志工，也做包裝加工貼補家用，每個星期天還在廣播電台從事廣播服務。平日她擔任小老師教媽媽學習中文，知道媽要適應不同成長的環境很辛苦，所以想為媽媽奉茶梳頭，再向媽媽說謝謝。

小朋友唱唱跳跳賀母親節！記者徐如宜／攝影
小朋友唱唱跳跳賀母親節！記者徐如宜／攝影
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60歲的兒子張益瑞（左）感念擔任志工的86歲母親張楊朝梅（右）長年奉獻，奉茶表達...
60歲的兒子張益瑞（左）感念擔任志工的86歲母親張楊朝梅（右）長年奉獻，奉茶表達感恩。記者徐如宜／攝影
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佛公國小五年級學生王郁婷（左），為印尼新住民媽媽劉麗娜（右）奉茶。記者徐如宜／攝
佛公國小五年級學生王郁婷（左），為印尼新住民媽媽劉麗娜（右）奉茶。記者徐如宜／攝
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四代同堂的溫馨畫面，年僅1歲多的詹小朋友與媽媽，一同為平日照顧他的外婆與86歲的...
四代同堂的溫馨畫面，年僅1歲多的詹小朋友與媽媽，一同為平日照顧他的外婆與86歲的外曾祖母江秀菊奉茶、搥背、梳頭表孝親。記者徐如宜／攝影
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幼兒園漁民親子
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