奉茶梳頭報親恩 昔日您照顧我 今天我照顧您

2018-05-12 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局家庭教育中心今天下午在文化中心圓形廣場，舉辦「孝親‧護幼‧幸福愛陪伴」全家闖關、園遊與音樂會，吸引2000多人參加。有300組親子參加「奉茶梳頭報親恩」儀式，子女感恩父母養育之恩，親自跪奉茶一杯，並反轉傳統女兒出嫁時，由母親為女兒梳頭習俗，由子女親自為母親或主要照顧者梳頭，呈現反哺「孝悌」內涵。

高雄市教育局家庭教育中心響應母親節暨515國際家庭日與兒童安全日，今天結合高雄市幸福家庭陪伴聯盟、社會局、衛生局、福智文教基會、靖娟兒童安全文教基金會、功文文教基金會、四維國小與鳳山麥米倫幼兒園等，為母親們舉辦溫馨的活動。

近千人參加了現場的「奉茶梳頭報親恩」儀式，有一組是四代同堂，年僅1歲多的曾孫詹小朋友與媽媽，一同為平日照顧他的外婆與86歲的外曾祖母江秀菊奉茶、搥背、梳頭表孝親。小娃兒用小手拿梳子幫阿祖梳頭髮，再奉上清茶，喝下這一小杯茶，阿嬤與阿祖感動的幾乎落下眼淚。

60歲的兒子張益瑞，感念擔任志工的86歲母親張楊朝梅長年奉獻，專程帶著母親來參加活動，藉由奉茶梳頭展現對母親的敬佩與孝道。