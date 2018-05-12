縣長帶頭獻吻 金門模範母親表揚很浪漫

2018-05-12 22:58 中央社 金門縣12日電



金門縣長陳福海今天向夫人許梨羡獻吻，感謝她多年來代替他行孝；陳福海要求鄉鎮長比照辦理，也向另一半致意，讓今年縣府模範母親表揚餐會上除了溫馨外，浪漫指數更是破表。

明天就是母親節，金門縣慶祝母親節模範母親表揚暨聯誼餐會，今天在昇恆昌金湖飯店舉行。陳福海致詞時表示，他從26歲就把自己獻給這塊土地，為金門打拚，3個孩子和所有家事都是交由妻子一人打點，同時妻子也代替他行孝。

在主持人力拱下，陳福海以獻吻方式向許梨羡表達感恩心意，現場立刻爆起如雷掌聲。陳福海接著要求台下的鄉鎮長也要比照辦理，一起上台獻吻，宣示一輩子要照顧另一半。

於是，陳福海，加上金湖鎮蔡西湖和金寧鄉陳成勇等幾位鄉鎮長，在台上一起向各自夫人獻吻。

只見縣長夫婦相吻相擁姿勢最標準，不過，蔡西湖夫婦經常只是鼻尖碰鼻尖，沒有嘴對嘴，「犯規」被抓包。

陳福海說，每位母親都是偉大的，表揚模範母親目的在提醒大家要及時行孝，希望大家常常陪伴父母，每天向爸媽請安問好。

今年金門縣有35位模範母親接受表揚。其中金湖鎮61歲的黃順治，11歲當廚工，為父母及弟妹6人分擔生計；婚後刻苦勤儉持家，無怨無悔奉養婆婆，婆婆現在高齡107歲，依然耳聰目明。

黃順治子女6人都完成高等教育，擔任公職。她在民國90年創立好口味餐廳，烏坵文史工作者高丹華每次到金門或是有朋友來金門，幾乎都會光顧好口味。高丹華說，好口味是「最金門的口味」。

高丹華說，她在好口味吃的海產粥有童年烏坵鹹稀飯的感覺，在這裡用餐享受的是「道地戰地金門」滋味。由於黃順治廚藝精湛，後來軍方辦桌都要指定她掌廚。

特別的是，黃順治的孩子下班都會到店裡幫忙，早年家庭辛勤工作的美德一直延續到現在。高丹華說，離島婦女的堅忍與智慧彰顯在黃順治身上，模範母親當之無愧。