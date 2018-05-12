「有天我也會老」 大廚揮汗投入老人公益

2018-05-12 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東西區扶輪社關懷屏東縣社區照顧關懷據點，今天結合大福將自助餐便當萬丹店到潮州鎮新榮社區照顧關懷據點，主廚余宗鈴昨天就帶著員工備料，今天揮汗為長輩煮出10道美味家常料理，看著長輩在餐桌上露出的滿足笑容，他笑說：「有天我也會老，老人家最需要的是溫暖關懷，我就用廚藝專長溫暖長者的胃」。

為讓牙口不好的老人家都吃得順口又營養，余宗鈴開出炒飯、南瓜米粉、酥炸魴魚排、蒜泥白肉、糖醋咕咾肉、鹹水鴨、蘆筍蝦仁、蛤蜊絲瓜、山藥白果、培根高麗菜、蘿蔔排骨湯及時鮮水果等10道菜單，昨天就放下工作帶著員工備料，今天一早趕到會場烹調，沒一刻閒過，「餐飲業是良心事業，要把最健康、美味的料理帶給長輩」。

屏東西區扶輪社長陳信州表示，西區扶輪社的會員遍佈社會各行各業，在地方上都有相當的成就，本著回饋社會、造福鄉里的理念，結合社內餐飲業社員，為縣內據點長者提供餐飲服務，更重要的是將一般人忽略的膳食營養概念帶入社區，未來也將構思不同行業別社員來投入社會服務行列。

今天的大廚主角余宗鈴說，大福將自助餐便當萬丹店成立18年，有感於取之社會，用之社會，加入扶輪社投入社會公益活動和社區服務，開心透過屏東縣33鄉鎮的關懷據點讓「扶輪主廚」可以大顯身手，也讓「扶輪社員應尊重其本身之職業藉以服務社會」的精神，傳遍各地。