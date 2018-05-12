重遊全台首座都會自然公園 打狗山漫談

2018-05-12 21:05 中央社 高雄12日電



高雄市政府都市發展局今天在登山35哈瑪星再生基地，舉辦「打狗山漫談」活動，邀請高師大副教授李文環，透過口述及圖像及老照片的展示，帶領聽眾回訪歷史記憶中的壽山場景。

高雄擁有台灣最早的都會自然公園，古稱打狗山，又有打鼓山、鼓山、柴山、埋金山或麒麟山等名稱，直到日治時期改稱高雄山、壽山而廣為人知，細究多變的古地名，反映出潛藏於內的豐富人文歷史底蘊。

「打狗山漫談」演講活動是高市府都發局針對打狗山演進歷史及遺跡所進行的系統性研究調查初步成果。由成大與高師大共同組成的團隊，蒐羅相關珍貴歷史照片，並查考壽山空間歷史變遷脈絡，以期將壽山豐富的人文歷史與生態資源完整重現，也是市府獲文化部補助「興濱計畫-哈瑪星港濱街町再生」，以「山、港、鐵、町」四大主軸所展開的哈瑪星歷史場域再現的重點項目。

都發局新聞稿指出，李文環老師說起壽山的故事，最早可追溯至17世紀的打狗嶼，直到日治時期，將打狗山規劃為哈瑪星、鹽埕埔街區民眾休閒遊憩及神衹崇拜的神聖場域，逐漸轉變為現在的壽山國家自然公園，隨著一張張彌足珍貴的老照片，一段又一段的壽山故事也鮮活了起來，參與民眾也能一睹掩藏在歷史中，那些從來未曾見過的壽山面容。

都發局表示，這項歷史調查研究，將以專書呈現珍貴史料與研究成果，預計年底出版，屆時會以新書發表方式與市民分享，歡迎民眾持續關注與參與。