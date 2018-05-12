雨後48小時 高市登革熱風險場域查獲75陽性孳生源

2018-05-12 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市接連兩日清晨大雨後艷陽高照，氣溫回升。為嚴防大雨後病媒蚊大量孳生而爆發登革熱疫情，高雄市政府跨局處防疫單位啟動雨後48小時重要列管場域複查工作，各區級指揮中心動員轄內人力及志工，全面巡查轄內破損空屋、空地、菜園等高風險列管場域，環保、衛生單位也稽查髒亂風險點、積水地下室、資源回收場、學校以及家戶水溝、屋簷排水槽等可能積水孳生病媒處。5月9日至11日全市共清查5270處，查獲75處陽性孳生源。

高雄市衛生局表示，今年截至5月10日止，高雄市登革熱通報個案423例，目前雖無本土確診個案，但境外確診個案已達8例，境外移入病例數居全國第2，僅次於台北市，顯示高雄市登革熱疫情挑戰持續嚴峻。

高雄市今年5月的平均降雨量，由4月份9.5mm攀升至45.7mm，梅雨加上溫暖氣候條件，非常適合斑蚊的生長，市府防疫團隊已積極針對各權管高風險場域，進行孳生源清除等防疫工作。衛生局呼籲民眾，雨後如果沒有落實清除積水容器，病媒蚊將會在一周後快速大量孳生，所以一定要巡檢及落實室內外環境整頓，妥善清除可能積水的桶缸盆甕、瓶罐等各式雜物，頂樓及地下室也應詳加檢查，帆布應拉平避免積水，屋簷排水槽也要檢查有無阻塞。如果環保、衛生單位查獲孳生病媒蚊，將依法開罰，截至目前全市已開立舉發571件。