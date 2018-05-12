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雨後48小時 高市登革熱風險場域查獲75陽性孳生源

2018-05-12 10:18聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市接連兩日清晨大雨後艷陽高照，氣溫回升。為嚴防大雨後病媒蚊大量孳生而爆發登革熱疫情，高雄市政府跨局處防疫單位啟動雨後48小時重要列管場域複查工作，各區級指揮中心動員轄內人力及志工，全面巡查轄內破損空屋、空地、菜園等高風險列管場域，環保、衛生單位也稽查髒亂風險點、積水地下室、資源回收場、學校以及家戶水溝、屋簷排水槽等可能積水孳生病媒處。5月9日至11日全市共清查5270處，查獲75處陽性孳生源。

高雄市衛生局表示，今年截至5月10日止，高雄市登革熱通報個案423例，目前雖無本土確診個案，但境外確診個案已達8例，境外移入病例數居全國第2，僅次於台北市，顯示高雄市登革熱疫情挑戰持續嚴峻。

高雄市今年5月的平均降雨量，由4月份9.5mm攀升至45.7mm，梅雨加上溫暖氣候條件，非常適合斑蚊的生長，市府防疫團隊已積極針對各權管高風險場域，進行孳生源清除等防疫工作。衛生局呼籲民眾，雨後如果沒有落實清除積水容器，病媒蚊將會在一周後快速大量孳生，所以一定要巡檢及落實室內外環境整頓，妥善清除可能積水的桶缸盆甕、瓶罐等各式雜物，頂樓及地下室也應詳加檢查，帆布應拉平避免積水，屋簷排水槽也要檢查有無阻塞。如果環保、衛生單位查獲孳生病媒蚊，將依法開罰，截至目前全市已開立舉發571件。

衛生局提醒如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，要儘速就醫，並主動告知醫師近期旅遊或活動史，以利及早診斷及通報。高雄市民前往登革熱和茲卡病毒高風險國家經商旅遊，返國後5日內可主動前往高雄市轄區衛生所接受採血檢驗，如確認感染登革熱或茲卡病毒，可獲得2500元的主動通報獎金。

稽查人員檢查髒亂點清除積水。圖／高雄市衛生局提供
稽查人員檢查髒亂點清除積水。圖／高雄市衛生局提供
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稽查人員檢查髒亂點清除積水。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市政府搶在雨後48小時啟動登革熱七大風險場域複查，清除積水容器。圖／高雄市衛...
高雄市政府搶在雨後48小時啟動登革熱七大風險場域複查，清除積水容器。圖／高雄市衛生局提供
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衛生人員進行地下室預防性噴藥。圖／高雄市衛生局提供
衛生人員進行地下室預防性噴藥。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱病媒蚊疫情
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