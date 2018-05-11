這群女僕咖啡服務員 平均年齡逾65歲！

2018-05-11 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



「主人，歡迎回家！」一群平均年齡超過65歲的銀髮女僕輕聲道迎接，高雄鳳山長青學苑昨天舉辦「樂齡女僕日」，由學苑教師郭彥志男扮女裝，帶領9位銀髮學員一同扮演日本女僕，還有的女僕高齡80歲，但當起女僕咖啡服務生，氣勢不輸年輕女僕，也讓許多第一次看到長輩扮女僕的民眾，感到新奇有趣。

鳳山長青學苑舉辦「樂齡女僕日」，銀髮女僕們不僅帶來精彩表演，更提供50杯免費現沖咖啡給民眾品嚐，讓前來參與的民眾感受長青學員的青春與活力。

鳳山長青學苑表示，此次扮演樂齡女僕的學員們都是自由報名參加，多為日語班級學員，此次特別藉由活動，讓學員體驗日本現代流行文化風格的裝扮，更有一位高齡80歲的學員洪美智扮演女僕，從中服務學習來提升自信心。

過程中樂齡女僕們忙進忙出，民眾也都相當捧場。尤其學苑教師郭彥志男扮女裝，扮成女僕，一出場便吸引大家的目光。活動尾聲還有不少民眾搶著與女僕們拍照，讓這些樂齡女僕們相當開心。

鳳山長青學苑表示，台灣已進入高齡社會，每位長者都是社會的力量，只要給予舞台，展現活力、追求自我的能耐，必定不輸給年輕人。

郭彥志說，女僕咖啡從未見過由長輩們擔任，這次活動堪稱獨步全台，長輩們那顆依然年輕的心，扮起女僕還是能綻放無限活力的精神，值得大家學習。