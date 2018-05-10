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「我只在乎妳」癌末患藉歌聲傳情 獻康乃馨謝牽手陪伴

2018-05-10 18:38聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

罹患罕見平滑肌肉癌的劉先生，4月住進高雄市聖功醫院安寧病房，10日在幾名大男生組成的樂團「His Poor」動聽合聲中，藉歌聲傳情，向身邊的劉太太獻上康乃馨，祝她「母親節快樂」。劉太太說，丈夫生病前常陪她到愛河街頭藝人演唱，樂團清亮悅耳的歌聲，勾起了兩人美好回憶。

「His Poor」樂團創始成員之一的符仲偉表示，在聖功醫院安寧病房服務已有6年之久，上月首度到劉先生病房演唱，愛聽歌的劉先生不但點了好幾首歌，唱到經典歌曲「我只在乎你」時，他轉頭看著太太，以微弱聲音緩緩地說「我只在乎妳！」深情與不捨溢於言表，讓劉太太當場淚崩。

劉先生10年前和太太從會計工作提早退休，兩人彼此相伴，過了一段快樂時光，沒想到年僅63歲的他，2年前因尿不出來就醫，發現攝護腺長出極罕見的惡性平滑肌肉瘤。他跑遍各大醫院治療，試遍電療、達文西手術、雷射等各種自費療程，最後因電療副作用引發嚴重壞死性筋膜炎，不得不放棄治療。

劉太太說，過去常和先生四處遊山玩水，也愛一起看表演；先生原本不能接受罹癌，但「美好的已經歷過」，現在只能坦然面對，感謝周遭對他們的溫暖與付出。

另名樂團成員藍晨愷表示，團員平均年齡20多歲，平時各有工作，也有自己的人生課題要面對，但每次到病房演唱，才發現跟這些病患相比，自己的煩惱其實不算什麼，「服務他們的同時，自己也學到很多」。

青年志工樂團「His Poor」10日到高市聖功醫院安寧病房為劉先生獻唱多首動聽...
青年志工樂團「His Poor」10日到高市聖功醫院安寧病房為劉先生獻唱多首動聽情歌，劉先生（右一）專注聆聽，不時打拍子唱和，更藉機向老婆表達愛意與謝意。記者蔡容喬／攝影
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安寧病房患者劉先生獻上康乃馨，感謝太太多年來的陪伴與照顧。記者蔡容喬／攝影
安寧病房患者劉先生獻上康乃馨，感謝太太多年來的陪伴與照顧。記者蔡容喬／攝影
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愛河街頭藝人筋膜炎
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