把捷運變遊戲場 高捷推實境解謎闖關遊戲

2018-05-10 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



為協助推動高雄觀光，高捷公司與高市觀光局合作，創全國之先，推出首款捷運官方實境解謎遊戲「首部曲-消失的車站」，讓玩家化身為故事中的人物，在各大關卡車站進行解謎，前100名過關者將獲贈神秘好禮，過關完成線上登錄，還有機會抽獎。

高捷公司表示，地鐵實境解謎遊戲以東京地鐵實境解謎遊戲「地下謎招待狀」最為風行，是全球解謎玩家或鐵道迷們重要參與盛事之一。高捷也推出實境解謎遊戲首部曲，是國內鐵道業者第一款官方實境解謎遊戲，把整座捷運變成遊戲場。

「高捷實境解謎遊戲首部曲-消失的車站」結合高捷傳說、實境解謎、體驗行銷、新型觀光等多元概念，與知名遊戲設計廠商摩埃創意工作室合作，推出專屬高捷版實境解謎遊戲，將整座捷運系統化身成故事場景，讓玩家們解開隱藏各捷運車站中的未解之謎。

遊戲解謎包即日起於中央公園站、美麗島站高捷商品館、左營站旅諮台同步販售。只要購買399元解謎遊戲包（可多人共玩），即可利用解謎手冊及配件道具，搭乘捷運前往各大關卡車站進行解謎(解謎包販售地點及詳細遊戲方式，請見官網http://mystery.krtco.com.tw:2018/)。