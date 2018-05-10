溫馨母親節 高雄傳愛不設限

2018-05-10 18:48 中央社 高雄10日電



迎接母親節，高市楠梓特殊教育學校、高雄監獄，以及位於高市鳳山區的陸軍步兵訓練指揮部今天不約而同舉辦母親節活動，藉由打電話、寄明信片及獻花感念母愛，場面溫馨。

步訓部上午於部隊內圖書館舉辦母親節活動，指揮官呂坤修少將向已身為人母的女性官兵代表一一獻上康乃馨，感謝她們身兼軍職及母職的付出與辛勞。

呂坤修表示，母親是子女心目中的巨人，也是子女永遠的守護神和指引方向的燈塔，俗話說：「當家才知柴米貴，養兒方知父母恩」，許多人都等到為人父母後，才體會到母愛的偉大，他期許在場官兵要及時行孝，以孝心、真心感念並回饋母親長年的付出，向母親表達愛意。

高雄郵局上午也在楠梓特殊教育學校舉辦「真情傳遞、郵您真好」母親節明信片書寫活動，與師生提前歡慶母親節。活動中，郵局郵差帶來郵筒及明信片，鼓勵學生親筆寫信或畫圖向母親獻愛，學生們並當場將明信片投入郵筒傳愛，「郵政寶寶」人偶也到場同樂。

法務部矯正署高雄監獄則在監所內舉辦「溫馨五月、穿越高牆的愛」收容人母親節電話懇親活動，由中華電信公司鳳山營運處在現場裝設80台電話機組，讓收容人輪番透過電話述說對媽咪的愛，活動分上午場及下午場，，共有2300多名收容人參加。(編輯:孫承武)