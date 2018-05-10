臺籍老兵許昭榮10年前自焚 高史博舉辦追思影像展

2018-05-10 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



臺籍老兵許昭榮10年前在旗津海邊自焚，高雄市立歷史博物館與高雄市關懷臺籍老兵文化協會合辦「寧願燒盡．不願鏽壞─追思許昭榮先生影像特展」紀念特展，希望突顯許昭榮一生對台籍老兵奮鬥的議題，開展多元討論。

許昭榮曾是臺籍日軍、臺籍國軍、臺獨政治犯，終生為臺籍老兵奔走。2008年5月20日傍晚6點47分於旗津海邊自焚明志。他的一生經歷日本政府統治、國民黨大舉遷臺、國共間內戰，以及風聲鶴唳的白色恐怖時代，曾為政治難民被迫滯留海外，解嚴後返臺推動臺灣民主化運動，爭取臺籍老兵權益。

開幕式今天在高史博舉行，許昭榮遺孀余美智女士、女兒許淑惠，與林余立、廖淑霞、蔡萬湖、魏祺峰等多位臺籍老兵與家屬都到現場，促進轉型正意委員會主委黃煌雄、高雄市副市長史哲、高史博館長楊仙妃與副館長王御風、策展顧問杜正宇出席。

高雄市關懷臺籍老兵文化協會理事長吳祝榮代表遺族家屬、老兵與協會，感謝高雄市政府與高史博對於臺籍老兵的重視與關懷。史哲於文化局長任內促成旗津戰爭與和平紀念館的成立，他呼籲以國家力量重視臺籍老兵的權益與對於人權的關懷。

促進轉型正義委員會主委黃煌雄表示，他任職立委時，曾多次與許昭榮同行為臺籍老兵發聲，力促國防部將臺籍老兵視為榮民。他為許昭榮感到安慰，不會忘記曾經並肩的時光，將在主委任內以行動回應該做的事。