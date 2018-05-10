臺籍老兵許昭榮10年前自焚 高史博舉辦追思影像展
臺籍老兵許昭榮10年前在旗津海邊自焚，高雄市立歷史博物館與高雄市關懷臺籍老兵文化協會合辦「寧願燒盡．不願鏽壞─追思許昭榮先生影像特展」紀念特展，希望突顯許昭榮一生對台籍老兵奮鬥的議題，開展多元討論。
許昭榮曾是臺籍日軍、臺籍國軍、臺獨政治犯，終生為臺籍老兵奔走。2008年5月20日傍晚6點47分於旗津海邊自焚明志。他的一生經歷日本政府統治、國民黨大舉遷臺、國共間內戰，以及風聲鶴唳的白色恐怖時代，曾為政治難民被迫滯留海外，解嚴後返臺推動臺灣民主化運動，爭取臺籍老兵權益。
開幕式今天在高史博舉行，許昭榮遺孀余美智女士、女兒許淑惠，與林余立、廖淑霞、蔡萬湖、魏祺峰等多位臺籍老兵與家屬都到現場，促進轉型正意委員會主委黃煌雄、高雄市副市長史哲、高史博館長楊仙妃與副館長王御風、策展顧問杜正宇出席。
高雄市關懷臺籍老兵文化協會理事長吳祝榮代表遺族家屬、老兵與協會，感謝高雄市政府與高史博對於臺籍老兵的重視與關懷。史哲於文化局長任內促成旗津戰爭與和平紀念館的成立，他呼籲以國家力量重視臺籍老兵的權益與對於人權的關懷。
促進轉型正義委員會主委黃煌雄表示，他任職立委時，曾多次與許昭榮同行為臺籍老兵發聲，力促國防部將臺籍老兵視為榮民。他為許昭榮感到安慰，不會忘記曾經並肩的時光，將在主委任內以行動回應該做的事。
高史博期望透過特展再次見證臺籍老兵用青春與生命寫成的歷史經驗，讓世世代代臺灣人，謙卑學習與深刻紀錄。副館長王御風說，由這次特展可以看到轉型正義的推動，為曾受迫害的人民平反，社會才能得到和解與和平。展期到明年1月6日。
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