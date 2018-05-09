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評／非得要推行陪審制才是真司法改革？

高市乳癌篩檢率低於3成 恐有上千名女性還不知已罹癌

2018-05-09 19:41聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「我要陪孩子一起長大！」郭小姐36歲發現罹癌，孩子還在念幼稚園和小學，她有2個月時間一邊治療一邊流淚，擔心孩子沒了媽該怎麼辦。靠著病友團體和家人支持，她順利完成治療，定期回診追蹤，「當媽媽一定要定期篩檢，成為孩子堅強後盾！」

高雄市衛生局9日舉辦「溫馨下午茶」母親節乳癌篩檢宣導活動，除邀校長歌手王萊演唱，癌友范小姐、郭小姐等人也現身分享抗癌心路歷程，共同呼籲「有媽的孩子是個寶」，忙碌的媽媽們應該抽空完成乳癌篩檢，當作送給自己和家人的母親節禮物。

范小姐說，43歲罹癌時才結婚2年，為避免再復發，她忍痛做全乳切除手術，完成18次標靶療程，追蹤5年來病情穩定，將在今年11月停用口服藥物正式「畢業」。回憶抗癌歷程，范小姐感性表示，癌症不是絕症、更非生命終點，只要早期透過篩檢發現，反而可以是圓夢的起點。

衛生局統計，全市每年有40萬名女性符合受檢資格，卻僅10萬人完成篩檢，最後約7百人確診乳癌。大同醫院癌症中心主任陳芳銘說，若以確診率推算，高雄還未篩檢的婦女中，可能有1、2千人罹患早期乳癌而不自知；乳癌早期治療存活率可達8、9成，一旦轉移連3成都不到。

衛生局健康管理科科長郭瑩璱說，經衛生所電訪及家訪了解，民眾多以很麻煩、很痛、很忙等理由拒絕做乳房攝影，少數人直到已摸到明顯硬塊、甚至流膿才就醫，但屆時大多已是乳癌晚期，預後不佳。 乳癌篩檢訊息可洽衛生局健康管理科07-7134000轉5107或各區衛生所。

乳癌病友范小姐（左三）5年前罹患一期癌後持續治療追蹤，她感謝姊妹們一路陪伴支持，...
乳癌病友范小姐（左三）5年前罹患一期癌後持續治療追蹤，她感謝姊妹們一路陪伴支持，也呼籲媽媽們主動受檢，早期發現早期治療。記者蔡容喬／攝影
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高市衛生局9日在正聲電台舉辦母親節溫馨下午茶活動，醫師陳芳銘（右二）、癌友范小姐...
高市衛生局9日在正聲電台舉辦母親節溫馨下午茶活動，醫師陳芳銘（右二）、癌友范小姐（右一）共同呼籲媽媽們及早接受篩檢。記者蔡容喬／攝影
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乳癌病友范小姐5年前罹患一期癌，追蹤至今病情穩定，今年11月即將宣告康復停藥，她...
乳癌病友范小姐5年前罹患一期癌，追蹤至今病情穩定，今年11月即將宣告康復停藥，她呼籲媽媽們主動受檢，早期發現早期治療。記者蔡容喬／攝影
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乳癌癌症健康管理
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