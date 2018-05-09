高市乳癌篩檢率低於3成 恐有上千名女性還不知已罹癌

2018-05-09 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「我要陪孩子一起長大！」郭小姐36歲發現罹癌，孩子還在念幼稚園和小學，她有2個月時間一邊治療一邊流淚，擔心孩子沒了媽該怎麼辦。靠著病友團體和家人支持，她順利完成治療，定期回診追蹤，「當媽媽一定要定期篩檢，成為孩子堅強後盾！」

高雄市衛生局9日舉辦「溫馨下午茶」母親節乳癌篩檢宣導活動，除邀校長歌手王萊演唱，癌友范小姐、郭小姐等人也現身分享抗癌心路歷程，共同呼籲「有媽的孩子是個寶」，忙碌的媽媽們應該抽空完成乳癌篩檢，當作送給自己和家人的母親節禮物。

范小姐說，43歲罹癌時才結婚2年，為避免再復發，她忍痛做全乳切除手術，完成18次標靶療程，追蹤5年來病情穩定，將在今年11月停用口服藥物正式「畢業」。回憶抗癌歷程，范小姐感性表示，癌症不是絕症、更非生命終點，只要早期透過篩檢發現，反而可以是圓夢的起點。

衛生局統計，全市每年有40萬名女性符合受檢資格，卻僅10萬人完成篩檢，最後約7百人確診乳癌。大同醫院癌症中心主任陳芳銘說，若以確診率推算，高雄還未篩檢的婦女中，可能有1、2千人罹患早期乳癌而不自知；乳癌早期治療存活率可達8、9成，一旦轉移連3成都不到。