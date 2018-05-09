屏東新文青風景 獨立書店一家家開回來

2018-05-09 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



傳統書店一家家倒，屏東縣曾經只剩下誠品及金石堂兩家連鎖書店，不過最近一年來，包括恆春、小琉球都有年輕人在當地開起獨立書店，屏東市也有2家，獨立書店不但一家家開回來，更成了各地新的文青風景，許多旅人已不忘把獨立書店列為必遊據點。

據老一輩的愛書人說，過去屏東市有10多家書店，但網路興起後，實體書店一家家倒，到前幾年恆春的春成書店、市區的博克書局收攤後，原以為在偏鄉已難再有獨立書店的風景，沒有想到去年以來，書店似乎又一家家以不同的面貌「開了回來」。

去年才開張的「紅氣球書屋」位於恆春鎮，被稱為台灣最南端的獨立書屋，7年級的夫妻檔林彥廷與郭德慧因為喜歡恆春和當地的太陽，而決定南下，他們不諱言開店之前，很多人都勸他們「千萬不要」，但是為了留下，他們決定開一家書店，郭德慧並在臉書上分享，常有國中或高中生獨自上門，他們總說「幸好這裡有你們開了這家店」。

今年元月才在小琉球開張的「小島停琉」，號稱是全「球」唯一以海洋和環境為主題的獨立書店，老板蘇淮與陳芃諭都是外地人，他們因為愛上小琉球和大海，而在島上駐足多年，原本只是教人潛水、帶看海龜生態，今年起以書店為平台，引進的書或演講活動也多半與海洋有關，外地遊客也形容，這一家書店特別「有海味」。

還有屏東市的眷村裡也有兩家獨立書店，去年才開張的「繫。本屋」，是徐孝晴與另一半彭巧如從北部帶回鄉的書店夢想，書店兼營餐廳，但不忘「飲食研究」，老房子的風貌就在書店與飲食之間，有了新面貌。

還有一家「小陽。日栽書屋」，則是眷村裡起步較早的書屋，也有一定知名度，書屋經常舉辦演講及分享會，吸引各路文青參加，店長蔡依芸是看到博克書局收掉，才決定轉成獨立書屋，很多人問她：怎麼「撐」一家書店？她說，「不是撐，只是做喜歡的事」。