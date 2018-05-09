親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／拔管風波 是小英執政後才冒出的現象？

母親節前夕 高市圖推「送媽咪一份閱讀時光」

2018-05-09 15:18聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立圖書館推「送媽咪一份閱讀時光」活動，即日起至5月13日活動期間到指定的51個館舍，借閱滿5本市圖圖書，就可以獲得限量感恩傳情刮刮卡，與母親一起刮開刮刮卡後，依照文字上的指令完成貼心行動。活動期間來總館辦證加借書，幫你行動傳情，還可以讓媽媽獲得限量專屬一卡通借閱證與康乃馨。

高市圖表示，即日起至5月13日活動期間，到指定任一圖書分館，借閱滿5本市圖圖書，就可以獲得限量感恩傳情刮刮卡。與母親一起刮開刮刮卡後，依造文字上的指令完成貼心行動；另一張傳情卡讓高市圖為您搭起平台，傳達平日不敢說出口的溫暖心意，勇敢張貼在感恩牆上，大聲說出去。針對首次辦證並參加此活動的媽咪，總館加碼送上限量120張專屬一卡通。

5月13日當天高市圖也要為每位讀者送上最應景的康乃馨，當天只要到總館及指定任一圖書分館借閱圖書滿5本，並且幫高市圖總館及活動各分館粉絲專頁按讚，就送上一朵康乃馨，讓圖書館感謝讀者，也讓每位讀者感謝親愛的媽媽。

另外各分館都有母親節主題書展專區「送媽咪一份閱讀時光」，展出圖書內容有兩性、親子、旅行等讓媽媽放鬆專用書目，以及「母親」主題小說著作、現代熱門的毒母議題、為人母的教養期待歷程等，讓讀者窺見「母親」身分的不同面向，也傳達深刻的人生體驗。http://www.ksml.edu.tw/mainlibrary/Latestevent/Details.aspx?Parser=9,23,212,157,,,5433。

高市圖在母親節前夕，推「送媽咪一份閱讀時光」活動。圖／高市圖提供
高市圖在母親節前夕，推「送媽咪一份閱讀時光」活動。圖／高市圖提供
分享
高市圖在母親節前夕，推「送媽咪一份閱讀時光」活動。圖／高市圖提供
高市圖在母親節前夕，推「送媽咪一份閱讀時光」活動。圖／高市圖提供
分享

一卡通圖書館親子
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影╱小女生們捐及腰長髮 作為溫馨母親節禮物

2018-05-09 14:21

屏東小綠人「紅燈」懷孕 「綠燈」變一家三口牽娃

2018-05-09 14:17

東港怎麼玩？公所推「東港抵家」APP一指搞定

2018-05-09 09:42

高捷路竹延伸線 一階工程年底前動工

2018-05-08 23:36

屏東國民黨積欠退休金 黨部大樓遭查封

2018-05-08 23:32

高雄兒美館建築展 夢想小屋 小朋友自己設計動手蓋

2018-05-08 23:26

母親節 高雄媽媽搭公車 動物園免費還能抽大獎

2018-05-08 23:23

研究30年 老人運動方案 提升體能改善情緒 陳桂敏獲表揚

2018-05-08 23:14

偏鄉教練延續「山中傳奇」 為弱勢孩子自掏腰包上百萬

2018-05-08 23:08

穿越高牆的愛 收容人錄製有聲書伴孩童

2018-05-08 22:49

國發會關心淹水 金門一週提治水計畫

2018-05-08 20:08

金門豪大雨後 飲用水安全撇步報你知

2018-05-08 20:07

締造「山中傳奇」背後 原民教師夫婦負債百萬

2018-05-08 18:49

疑不熟路況 聯結車轉彎失敗兩台堆高機達陣

2018-05-08 18:46

調酒小魔女每次上台領獎必穿國旗裝

2018-05-08 18:45

日商三井集團進駐高科 半導體產業聚落儼然成型

2018-05-08 18:34

高雄捷運路竹延伸線 第一期工程年底前動工

2018-05-08 16:51

開發興達港成離岸風電基地 許立明：全力以赴

2018-05-08 16:14

高雄兒美館「你好！我的小屋」建築師劇團創客聯手打造

2018-05-08 14:12

美得讓人快窒息 墾丁珊瑚產卵大爆發

2018-05-08 09:38

大雨特報 屏東山川琉璃吊橋今封閉一天

2018-05-08 09:15

畢展「哀悼」青春 屏大文創系很前衛

2018-05-08 08:25

拉琴、辦婚禮、教電腦 她才17歲已是7年資深志工

2018-05-08 07:50
看更多

熱門文章

獨／宜蘭縣府逕自變更登記 一夕拿走救國團2千坪土地

2018-05-09 12:39

彰化人不再遺憾！彰化市開發綜合商場將引進大型百貨

2018-05-09 11:31

吳音寧送菜彰化爆爭議 管媽：應該要稱讚她！

2018-05-08 19:11

司馬庫斯道路獲補助改善 暑假後周間封山施工

2018-05-08 18:52

教育部「拔管」成功 也卡了柯P重現瑠公圳夢想

2018-05-08 21:21

天敵計失效 彰縣宣布對荔枝椿象大開戒殺

2018-05-09 09:42

又見瀕臨絕種石虎路殺 500隻又少1隻

2018-05-08 22:50

托夢給學生腳很酸？台中教育大學蔣公銅像拆了

2018-05-08 17:02

疑不熟路況 聯結車轉彎失敗兩台堆高機達陣

2018-05-08 18:46

屏東小綠人才剛「脫單」今天宣布懷孕生子

2018-05-09 10:31

影／南投山林秘境「神秘洞」　想抵達得靠居民引路探險

2018-05-08 17:09

嘉義鞋店播放佛經 顧客：感覺被加持

2018-05-09 07:53

選舉布條成「鹹蛋超人」眼發金光 朱珍瑤自嘲回應

2018-05-09 09:47

福祿壽殯葬園區回饋 徐耀昌：一毛都不會留在縣庫

2018-05-08 18:48

87歲阿嬤攔車要水喝 「斗六超暖單身狗」意外爆紅

2018-05-09 12:37

高粱酒也「稜轎腳」？大甲媽親臨金門酒廠加持

2018-05-08 17:56

蘇貞昌參加三峽紫微天后宮平安宴

2018-05-08 18:57

高雄捷運路竹延伸線 第一期工程年底前動工

2018-05-08 16:51

不再視蘇花為畏途 即起可「扛」單車走蘇花改

2018-05-09 12:56

北市府約聘人員一半用「喬」的？市府：公開透明

2018-05-09 11:09

梅山橫山屏金針花盛開 黃色花海非常美麗

2018-05-09 08:22

台南凌晨豪雨 五甲教養院預防性撤離　　

2018-05-09 09:21

女子怨好市多買到「發綠」羊排 網友：是浩克的肉

2018-05-08 18:38

卡管變卡柯 重現「瑠公圳意象」恐卡關

2018-05-08 23:37

吳音寧缺席 北農購貯基金開議流會

2018-05-08 23:28

陳金德追泳池產權 救國團批違法亂紀

2018-05-08 23:09

台中葫蘆墩圳掀蓋 藏39年舊水道將重見天日

2018-05-08 17:49

桃園航空城轉投資亞矽創新 藍綠議員均抨擊與質疑

2018-05-08 18:12

締造「山中傳奇」背後 原民教師夫婦負債百萬

2018-05-08 18:49

黑松58度媽祖慶生聯名酒 全家預售5000組秒殺

2018-05-08 18:52

北市斯文里都更2％有「異見」 住戶籲市府如期拆屋

2018-05-09 08:07

台中捷運藍線未延伸 太平人抗議

2018-05-08 23:21

親人過世行政相驗要收紅包？ 衛生局：會追查

2018-05-08 16:53

新竹獨居爺爺換新家 「貨櫃終於通風了」

2018-05-08 22:55

台南市區多事故路口拚見警率 夜間重點守望減少事故

2018-05-08 15:57

高捷路竹延伸線 一階工程年底前動工

2018-05-08 23:36

天母棒球場改人工草皮 市議員：何必多此一舉

2018-05-08 18:42

打造小巨蛋 台南會展中心動土

2018-05-08 23:32

影╱水上鄉農田溝渠被倒黑油 農民怒：無法無天

2018-05-09 12:56

賀媽祖誕辰 彰投前後任縣長到場

2018-05-09 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top