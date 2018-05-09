母親節前夕 高市圖推「送媽咪一份閱讀時光」

2018-05-09 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館推「送媽咪一份閱讀時光」活動，即日起至5月13日活動期間到指定的51個館舍，借閱滿5本市圖圖書，就可以獲得限量感恩傳情刮刮卡，與母親一起刮開刮刮卡後，依照文字上的指令完成貼心行動。活動期間來總館辦證加借書，幫你行動傳情，還可以讓媽媽獲得限量專屬一卡通借閱證與康乃馨。

高市圖表示，即日起至5月13日活動期間，到指定任一圖書分館，借閱滿5本市圖圖書，就可以獲得限量感恩傳情刮刮卡。與母親一起刮開刮刮卡後，依造文字上的指令完成貼心行動；另一張傳情卡讓高市圖為您搭起平台，傳達平日不敢說出口的溫暖心意，勇敢張貼在感恩牆上，大聲說出去。針對首次辦證並參加此活動的媽咪，總館加碼送上限量120張專屬一卡通。

5月13日當天高市圖也要為每位讀者送上最應景的康乃馨，當天只要到總館及指定任一圖書分館借閱圖書滿5本，並且幫高市圖總館及活動各分館粉絲專頁按讚，就送上一朵康乃馨，讓圖書館感謝讀者，也讓每位讀者感謝親愛的媽媽。