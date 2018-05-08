親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

爭取鹽埔變觀光漁港 這3人表態參選新園鄉長

2018-05-08 20:52聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣新園鄉人口數為全縣33鄉鎮當中第7大，總共有3萬5千多人，年底選舉也備受矚目，目前有意願投入鄉長參選人漸漸浮出檯面，除了今天對外宣布參選的無黨籍黃昭展，另外還有民進黨籍的陳武守和無黨籍的方冠丁。

黃昭展今天宣布將參選新園鄉長，提出將發展鹽埔漁港成為觀光旅遊、漁貨拍賣的多功能漁港，並提升鄉內農漁業產品升級；另外提出招商創造就業機會、打造社區特色、成立新園鄉公托、確保自來水供應無虞等政見。

黃昭展曾任台灣團結聯盟副秘書長，2008年立委選舉時禮讓民進黨提名的潘孟安參選，2014年參加民進黨屏東縣立委補選初選敗給卸任台北市議員的莊瑞雄，2015年宣布退出民進黨以無黨籍參選再度挑戰莊瑞雄，但未勝選，今年仍以無黨籍投入新園鄉長選舉。

以民進黨即宣布參選且通過黨內初選的陳武守，其胞兄陳武昌是現任鄉長，他經過前後四屆鄉長何瑞成、周永霖、陳武昌任內，在基層服務打拼磨練10多年，希望接續胞兄兩屆鄉長任內施政成果，接續規劃發展來為地方努力。

以無黨籍參選的方冠丁，目前現職擔任新園鄉公所總務，在公所服務長達26年，也是社團法人屏東縣龍燈慈善會會長，長期觀察發現新園鄉建設發展薄弱，停滯不前，才站出來投入參選，希望透過鄉政，積極建設及發展觀光。

獲民進黨提名的新園鄉長參選人陳武守。記者蔣繼平／攝影
獲民進黨提名的新園鄉長參選人陳武守。記者蔣繼平／攝影
分享
無黨籍黃昭展今天對外宣布將參選新園鄉長。記者蔣繼平／攝影
無黨籍黃昭展今天對外宣布將參選新園鄉長。記者蔣繼平／攝影
分享
無黨籍方冠丁（站立者右一）也表示將參選新園鄉長。圖／翻攝自屏東縣龍燈慈善會臉書
無黨籍方冠丁（站立者右一）也表示將參選新園鄉長。圖／翻攝自屏東縣龍燈慈善會臉書
分享

民進黨莊瑞雄
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

國發會關心淹水 金門一週提治水計畫

2018-05-08 20:08

金門豪大雨後 飲用水安全撇步報你知

2018-05-08 20:07

締造「山中傳奇」背後 原民教師夫婦負債百萬

2018-05-08 18:49

疑不熟路況 聯結車轉彎失敗兩台堆高機達陣

2018-05-08 18:46

調酒小魔女每次上台領獎必穿國旗裝

2018-05-08 18:45

日商三井集團進駐高科 半導體產業聚落儼然成型

2018-05-08 18:34

高雄捷運路竹延伸線 第一期工程年底前動工

2018-05-08 16:51

高雄兒美館「你好！我的小屋」建築師劇團創客聯手打造

2018-05-08 14:12

美得讓人快窒息 墾丁珊瑚產卵大爆發

2018-05-08 09:38

大雨特報 屏東山川琉璃吊橋今封閉一天

2018-05-08 09:15

畢展「哀悼」青春 屏大文創系很前衛

2018-05-08 08:25

拉琴、辦婚禮、教電腦 她才17歲已是7年資深志工

2018-05-08 07:50

東港萬人第一大里 興東里公托9月動工

2018-05-07 23:48

勤儉媽媽餐餐「撿菜尾」得糖尿病 嚴重恐致癌

2018-05-07 23:37

居民反彈 輕軌路權將適度修正

2018-05-07 22:55

澎湖將辦最美麗海灣年會 交通部宣示海灣旅遊年

2018-05-07 19:26

金門大雷雨 時雨量創設站以來新高

2018-05-07 18:31

勿帶仇恨過日子 高雄氣爆半癱陳姿予挑戰全馬

2018-05-07 18:18

金門豪雨成災 多處「中大水」淹水

2018-05-07 17:24

高雄氣爆完成和解 靜待11日一審宣判

2018-05-07 17:02

減碳減塑迎向海灣旅遊 澎湖全面啟動

2018-05-07 15:15

憑手感聽覺作菜 視障者露一手滿室生香

2018-05-07 13:55

金門縣長與民有約又來了 8日三度登場

2018-05-07 10:09

恆春機場關閉在即 委餐旅大學「找一架飛機」

2018-05-07 10:05
看更多

熱門文章

濁水溪變清可能發生大事？專家指該擔心是這前兆

2018-05-08 13:12

吳音寧送菜彰化爆爭議 管媽：應該要稱讚她！

2018-05-08 19:11

影╱台中捷運藍線獨漏太平 民眾抗議「選票制裁」

2018-05-08 11:49

司馬庫斯道路獲補助改善 暑假後周間封山施工

2018-05-08 18:52

北農買菜分享社福 7成送總座家鄉 北市議員喊撤換吳音寧

2018-05-07 23:49

「東協廚房」土城將開幕 東南亞各國美食這都有

2018-05-08 07:49

台東鐵花聚落夜晚很香港！遊客驚喜：超有fu

2018-05-08 10:14

果然是人氣王！蔣萬安今到員林 婆媽熱情歡迎

2018-05-08 15:18

台中清淤「中大獎」 清出摩托車

2018-05-08 00:45

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:42

托夢給學生腳很酸？台中教育大學蔣公銅像拆了

2018-05-08 17:02

確定全民調 國民黨新竹縣長初選採「台中模式」

2018-05-08 15:07

「西港香」廟會有看頭 宋江陣操練罕見古兵器

2018-05-08 10:16

不妙！台南芒果今年估計減產5成

2018-05-08 12:03

他已離開台南快一年 但議員謝龍介還一直念念不忘

2018-05-08 11:37

影／瞬間豪雨油汙浮路面 台南騎士連環摔　　　　

2018-05-08 12:02

小六生網路求助「眼壓高」 醫師：快來檢查

2018-05-08 00:06

疑不熟路況 聯結車轉彎失敗兩台堆高機達陣

2018-05-08 18:46

影／南投山林秘境「神秘洞」　想抵達得靠居民引路探險

2018-05-08 17:09

桃園創稅多 統籌分配款卻六都倒數第2

2018-05-07 23:36

保留得恩亞納淨土 部落婉拒教堂

2018-05-07 23:29

花蓮議長賴進坤 換跑道？

2018-05-08 00:27

夾娃娃機正夯 北捷黃金店面淪陷

2018-05-07 23:55

轉機？故宮南院廠商撤回員工大量解雇計畫書

2018-05-08 14:12

環保意識抬頭 樹葬、海葬、花葬成長破千

2018-05-08 07:51

北市無商標權恐走入歷史？Youbike恐換名

2018-05-08 00:05

竹市「回收生活節」 3C回收抵現金

2018-05-08 00:12

美得讓人快窒息 墾丁珊瑚產卵大爆發

2018-05-08 09:38

高粱酒也「稜轎腳」？大甲媽親臨金門酒廠加持

2018-05-08 17:56

斯文里公辦都更僅2%有「異見」 住戶籲：北市府應介入

2018-05-08 12:35

福祿壽殯葬園區回饋 徐耀昌：一毛都不會留在縣庫

2018-05-08 18:48

高市內門「公廨」多 大小108座

2018-05-07 23:03

陳金德再批救國團不當取得龍潭游泳池 下令討回土地

2018-05-08 12:33

蓋公宅添社福設施 柯文哲：旁邊里長都是既得利益階級

2018-05-08 13:27

勤儉媽媽餐餐「撿菜尾」得糖尿病 嚴重恐致癌

2018-05-07 23:37

台南市區多事故路口拚見警率 夜間重點守望減少事故

2018-05-08 15:57

桃園航空城轉投資亞矽創新 藍綠議員均抨擊與質疑

2018-05-08 18:12

親人過世行政相驗要收紅包？ 衛生局：會追查

2018-05-08 16:53

女子怨好市多買到「發綠」羊排 網友：是浩克的肉

2018-05-08 18:38

台南會展中心動土 賴清德：天降甘霖、雙喜臨門

2018-05-08 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top