爭取鹽埔變觀光漁港 這3人表態參選新園鄉長

2018-05-08 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣新園鄉人口數為全縣33鄉鎮當中第7大，總共有3萬5千多人，年底選舉也備受矚目，目前有意願投入鄉長參選人漸漸浮出檯面，除了今天對外宣布參選的無黨籍黃昭展，另外還有民進黨籍的陳武守和無黨籍的方冠丁。

黃昭展今天宣布將參選新園鄉長，提出將發展鹽埔漁港成為觀光旅遊、漁貨拍賣的多功能漁港，並提升鄉內農漁業產品升級；另外提出招商創造就業機會、打造社區特色、成立新園鄉公托、確保自來水供應無虞等政見。

黃昭展曾任台灣團結聯盟副秘書長，2008年立委選舉時禮讓民進黨提名的潘孟安參選，2014年參加民進黨屏東縣立委補選初選敗給卸任台北市議員的莊瑞雄，2015年宣布退出民進黨以無黨籍參選再度挑戰莊瑞雄，但未勝選，今年仍以無黨籍投入新園鄉長選舉。

以民進黨即宣布參選且通過黨內初選的陳武守，其胞兄陳武昌是現任鄉長，他經過前後四屆鄉長何瑞成、周永霖、陳武昌任內，在基層服務打拼磨練10多年，希望接續胞兄兩屆鄉長任內施政成果，接續規劃發展來為地方努力。