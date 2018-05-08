161名護理生加冠成為南丁格爾 她立志回部落服務

2018-05-08 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



義守大學護理學系與護理原住民專班，今天共有161名學生「加冠」，宣示傳承南丁格爾的博愛服務精神，並進入臨床實習的下一個里程。校長陳振遠期許這批未來的「白衣天使」，學用合一，成為照亮他 人的太陽，他非常有信心，透過護理專業訓練後，每個學生到職場都能表現優異。

加冠典禮上，學生齊唱「往未來飛的客機」，相互勉勵。「護理原民專班」大一生也獻上歌舞，現場並播映師長和學長姐的祝福影片，為典禮更添溫馨氣氛。161名護理學系學生完成2年課業後，將進入臨床實習里程，義大醫學院副院長楊智惠說，護理系在校內創意實作競賽中多次得獎，像「Y 紗置入棒及Y型紗布置入組合」的研發改良，就融入創新創業概念， 獲得好評，希望學生未來在實習或職場上，也能發現問題、解決問題。

「照顧病人前，首先要學會的是照顧自己和家人」，護理系主任林佑樺要求學生，務必了解護理人員的責任義務，建立對病人負責的態度。

「護理原民專班」學生張瑞彬與潘芷寧的媽媽，都從事醫護相關工作，兩人從小耳濡目染，都投入醫療志工服務。潘芷寧注意到部落青壯年人口外流嚴重，希望未來學成後能回部落服務老弱婦孺，將醫療帶進部落。