潘孟安施政報告熟到不用看稿 選民更關心縣政進度

2018-05-08 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣長潘孟安今天在縣議會進行上任後第7次的施政報告，除了重申會全力爭取高鐵南延、屏南國道及快速道路延伸案外，並強調縣府已媒合閒置工業區81.69公頃土地，創造7000多個就業機會，還有明年的台灣燈會，他也再次強調「台灣、屏東，我們準備好了」！

潘孟安今天上午再度展現報告全程不看稿的功力，各項數字背得滾瓜爛熟，每一次的定期大會，他都以此展現對縣政的熟稔，不過也有議員說，縣長雖然熟到不用看稿，但選民顯然更關心縣政的實際進度。

潘孟安表示，針對前瞻基礎建設，除了軌道、綠能及人才培育由中央執行外，其餘各項，縣府已向中央提出329項計畫，其中156項計畫已獲中央同意補助，經費達57.29億元，其餘計畫陸續核定中，重大交通建設如高鐵南延、高捷延伸、高屏第二快速道路、國十延伸新威段、國道三號南延等，縣府都將持續關注，爭取早日定案。

另外，為鼓勵青農返鄉及保障農民從農安全，縣府提出農民保險方案已獲行政院採納，預計今年11月公告實施，未來縣內將有40萬農畜牧就業人口獲得應有的保障。

在長照暨醫療方面，潘孟安指出，縣府積極佈建社區整體照顧體系，目前已建置25A、60B、175C長照服務網絡，並在偏鄉設置16處家庭托照據點，為全國最多縣市。另外，縣府已成功爭取兩家義大、榮總等「醫學中心等級」的醫院進駐屏東，並希望這兩家醫院能解決穩定偏鄉與離島地區的急重症醫療人力，解決屏東人長期的遺憾。