開發興達港成離岸風電基地 許立明：全力以赴

2018-05-08 16:14 中央社 高雄8日電



位在高雄興達港旁的興達海洋基礎公司廠房15日動土，預計明年底完工，民國109年起投產，為離岸風力發電政策邁出一大步。圖為廠房基地一景。 中央社 分享 facebook 離岸風電水下基礎廠房上個月中旬，已於高雄興達港海洋工程專區動土，高雄市代理市長許立明今天表示，風力發電是未來電力走向，將全力以赴、積極爭取，大力推動乾淨能源利用。

依高市府資料，興達港離岸風電水下基礎廠房，由中央投入新台幣43億元、中鋼出資34億元，共投資約80億元打造而成，預計在民國108年底完工，年產約50座套筒式(Jacket)水下基礎，結合高雄既有的相關海事工程、造船及鋼鐵等優勢產業，將有助於推動傳統重工業轉型為高附加價值的綠能產業。

對於有高雄市議員建議建置興達港成台灣離岸風電本土產業基地，許立明今天在議會答詢表示，興達港發展離岸風電，對於綠色能源和區域發展都大有助益，2025年非核家園是國家能源目標，計畫性降低碳排放和燃煤發電，風力發電是歐美國家等先進國家力推的發電方式，也將是國家主要能源政策之一。

許立明進一步表示，興達港原先作為遠洋漁業基地，後改為遊艇專區，目前則作為離岸風電水下基礎的基地。他期待有朝一日風力發電發展成熟後，帶動產業發展，能與歐美和日本等國競逐、搶佔國際市場，也允諾將全力以赴、積極處理爭取，大力推動乾淨能源的開發與利用。

對於議員關心「大美術館計畫」，許立明表示，馬卡道路與翠華路中間僅相隔鐵軌，交通替代性高，且鐵路地下化完成後，原軌道路面將成為綠園道，加上馬卡道路面寬近100公尺，因此規劃將部分馬卡道路與美術館園區縫合，擴大市民休閒空間，此為初步規劃，未來不排除將計畫公開在網路，讓市民一同參與市政討論。

此外，針對智慧城市推動，許立明表示，市府重視智慧城市規劃，並實際落實在交通、治安、防災等市政管理面向，研考會亦持續推動開放資料（OpenData），讓市府內機關資料便利整合，民眾也得以近用政府資訊，享受科技帶來的便利性。