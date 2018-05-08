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畢展「哀悼」青春 屏大文創系很前衛

2018-05-08 08:25聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

國立屏東大學文化創意產業學系在屏東菸廠舉辦畢業展，特別的是，學生用「哀悼」且黑白方式來佈置會場，宛若參加追思會，表現手法十分前衛，連校長古源光都忍不住問學生，你們真的敢寄邀請卡給家長嗎？

屏東大學文創系畢業展，展場主視覺用黑白兩色來呈現，總召楊振興、高若熏表示，策展概念是為了悼念大學四年的青春回憶，拿出代表一段故事重要物品，用來追思青春，告別即將結束的歲月。

屏東大學校長古源光前往主持畢展開幕儀式，特別提到策展主題太前衛，彷彿參加一場追思會，忍不住笑著問學生「你們真的敢寄邀請卡給家長嗎？」同學們也自信滿滿的說，會特別介紹緣由，讓長輩從一聽到先皺眉，到最後認同。

郭依玲選擇展出的是一台「復古式底片相機」，也是大一自己特別購買，自行組裝後用來學習拍照，她說，最喜歡用相機的觀景窗來看世界，必須手動過片跟送洗也是它的魅力所在，雖然現在數位相機很方便，就要提醒自己莫忘初衷。

「它，曾救過我一命！」林鈞垚大一購買人生第一輛125CC機車，迷上騎車和改裝，不過去年結伴上霧台賞櫻花途中，過彎時不慎滑倒摔車，幸好人車卡在側攔才沒墜落山谷，也特地留下報廢剎車器、碟盤、及卡鉗，展示這些零件。

這次展覽分為個人悼念區與專題成果區兩大區域，除了展出同學們所要告別的紀念物品，背後隱藏的一段大學歲月故事外，另外專題成果區還有18組畢業製作成果作品可供民眾翻閱欣賞，展期將從5月7日至20日。

屏大文創系畢業生林鈞垚喜愛改裝機車，不過大三時期差點出車禍喪命，這次選擇悼念當時...
屏大文創系畢業生林鈞垚喜愛改裝機車，不過大三時期差點出車禍喪命，這次選擇悼念當時報廢的煞車零件。記者蔣繼平／攝影
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屏東大學文創系這次在屏東菸廠中山堂舉行畢業展，展覽布置以「悼」為主題，表達方式相...
屏東大學文創系這次在屏東菸廠中山堂舉行畢業展，展覽布置以「悼」為主題，表達方式相當前衛。記者蔣繼平／攝影
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屏大文創系畢業生郭依玲選擇展示當初大一購買的底片式相機，悼念逝去的大學歲月也提醒...
屏大文創系畢業生郭依玲選擇展示當初大一購買的底片式相機，悼念逝去的大學歲月也提醒莫忘初衷。記者蔣繼平／攝影
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屏東大學校長古源光（右二）和屏東縣府文化處長吳明榮（右一）今天出席屏東大學文創系...
屏東大學校長古源光（右二）和屏東縣府文化處長吳明榮（右一）今天出席屏東大學文創系畢展開幕儀式。記者蔣繼平／攝影
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