畢展「哀悼」青春 屏大文創系很前衛

2018-05-08 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



國立屏東大學文化創意產業學系在屏東菸廠舉辦畢業展，特別的是，學生用「哀悼」且黑白方式來佈置會場，宛若參加追思會，表現手法十分前衛，連校長古源光都忍不住問學生，你們真的敢寄邀請卡給家長嗎？

屏東大學文創系畢業展，展場主視覺用黑白兩色來呈現，總召楊振興、高若熏表示，策展概念是為了悼念大學四年的青春回憶，拿出代表一段故事重要物品，用來追思青春，告別即將結束的歲月。

屏東大學校長古源光前往主持畢展開幕儀式，特別提到策展主題太前衛，彷彿參加一場追思會，忍不住笑著問學生「你們真的敢寄邀請卡給家長嗎？」同學們也自信滿滿的說，會特別介紹緣由，讓長輩從一聽到先皺眉，到最後認同。

郭依玲選擇展出的是一台「復古式底片相機」，也是大一自己特別購買，自行組裝後用來學習拍照，她說，最喜歡用相機的觀景窗來看世界，必須手動過片跟送洗也是它的魅力所在，雖然現在數位相機很方便，就要提醒自己莫忘初衷。

「它，曾救過我一命！」林鈞垚大一購買人生第一輛125CC機車，迷上騎車和改裝，不過去年結伴上霧台賞櫻花途中，過彎時不慎滑倒摔車，幸好人車卡在側攔才沒墜落山谷，也特地留下報廢剎車器、碟盤、及卡鉗，展示這些零件。