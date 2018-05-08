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拉琴辦婚禮教電腦 她才17歲已是7年資深志工

2018-05-08 07:50聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

17歲女高中生鄭右詩從國小3年級就跟著媽媽參加志工團，從拉小提琴關懷長輩、到宅訪視、就醫協助到敬老義剪等，也曾幫一對80歲阿公阿嬤舉行婚禮圓夢，至今服務超過150位長輩。因為關注偏鄉學童數位落差，她更撰寫企畫、找志工，利用假日組成教學團隊到偏鄉小學教程式、動手做機器人。「看到長輩和孩子們的笑容，讓我很有成就感！」

第18屆「保德信青少年志工菁英獎」7日在高雄市志願服務中心舉辦頒獎典禮，就讀岡山高中的鄭右詩是今年全國菁英獎得主，全國僅8人獲獎；復華中學黃浚原及高雄高工林辰騰，則分別因成立動物保護社群平台及組烏克麗麗教學團隊，獲頒傑出志工獎；高英工商、復華中學、旗山農工等3校則獲服務教育楷模。

鄭右詩笑著表示，小時候每次放假都跟著媽媽當志工照顧長輩，看到同學在家看電視、玩耍休息，一度還覺得心理很不平衡，「自己事情都忙不完了，何必去管別人？」直到一次幫一對經濟困難的阿公阿嬤辦婚禮、拍婚紗，她感動不已，下定決心即使課業再繁重，志工也要一直做下去。

鄭右詩說，她在服務過程中，發現除了高齡長輩面臨的困境，偏鄉地區與市區學童的資訊落差也相當嚴重，許多孩子家裡沒電腦，更不可能有機會學習資訊工具的操作。她由擔任資訊教師的父親設計課程，號召學校10位有興趣的同學組隊，利用假日到燕巢、屏東等小校教資訊、積木程式設計等，讓孩子學寫程式、推論，動手做機器人等，除了學會使用電腦，也強化創意思考及系統推論等能力。

黃浚原國一起就擔任流浪狗團體的志工，他運用資料處理專才，在社群平台宣傳動保議題，鼓勵民眾認養流浪貓狗，透過一次次宣導，原本個性內向的他已經熟悉與民眾互動，現在也積極發聲，希望鼓勵更多團體。

高雄高工學生林辰騰也是國一起就擔任烏克麗麗教學志工，現在更是「團長」，帶著青少年肢體障礙者練習彈奏，並持續到老人養護之家表演，透過音樂帶給長輩歡樂。

岡山高中二年級學生鄭右詩和擔任資訊教師的父親組隊投入偏鄉學童資訊教育，獲青少年志...
岡山高中二年級學生鄭右詩和擔任資訊教師的父親組隊投入偏鄉學童資訊教育，獲青少年志工全國菁英獎。記者蔡容喬／攝影
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第18屆「保德信青少年志工菁英獎」7日在高雄舉行頒獎典禮，共有18名青少年志工獲...
第18屆「保德信青少年志工菁英獎」7日在高雄舉行頒獎典禮，共有18名青少年志工獲表揚。記者蔡容喬／攝影
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偏鄉婚禮
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