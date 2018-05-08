拉琴辦婚禮教電腦 她才17歲已是7年資深志工

2018-05-08 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



17歲女高中生鄭右詩從國小3年級就跟著媽媽參加志工團，從拉小提琴關懷長輩、到宅訪視、就醫協助到敬老義剪等，也曾幫一對80歲阿公阿嬤舉行婚禮圓夢，至今服務超過150位長輩。因為關注偏鄉學童數位落差，她更撰寫企畫、找志工，利用假日組成教學團隊到偏鄉小學教程式、動手做機器人。「看到長輩和孩子們的笑容，讓我很有成就感！」

第18屆「保德信青少年志工菁英獎」7日在高雄市志願服務中心舉辦頒獎典禮，就讀岡山高中的鄭右詩是今年全國菁英獎得主，全國僅8人獲獎；復華中學黃浚原及高雄高工林辰騰，則分別因成立動物保護社群平台及組烏克麗麗教學團隊，獲頒傑出志工獎；高英工商、復華中學、旗山農工等3校則獲服務教育楷模。

鄭右詩笑著表示，小時候每次放假都跟著媽媽當志工照顧長輩，看到同學在家看電視、玩耍休息，一度還覺得心理很不平衡，「自己事情都忙不完了，何必去管別人？」直到一次幫一對經濟困難的阿公阿嬤辦婚禮、拍婚紗，她感動不已，下定決心即使課業再繁重，志工也要一直做下去。

鄭右詩說，她在服務過程中，發現除了高齡長輩面臨的困境，偏鄉地區與市區學童的資訊落差也相當嚴重，許多孩子家裡沒電腦，更不可能有機會學習資訊工具的操作。她由擔任資訊教師的父親設計課程，號召學校10位有興趣的同學組隊，利用假日到燕巢、屏東等小校教資訊、積木程式設計等，讓孩子學寫程式、推論，動手做機器人等，除了學會使用電腦，也強化創意思考及系統推論等能力。

黃浚原國一起就擔任流浪狗團體的志工，他運用資料處理專才，在社群平台宣傳動保議題，鼓勵民眾認養流浪貓狗，透過一次次宣導，原本個性內向的他已經熟悉與民眾互動，現在也積極發聲，希望鼓勵更多團體。