金門大雷雨 時雨量創設站以來新高

2018-05-07 18:31 中央社 金門縣7日電



因鋒面靠近，金門地區7日下起驚人雨勢，烈嶼鄉東林街積水情形嚴重，住家前宛如出現一條黃河，讓當地民眾叫苦連天。 中央社（民眾提供） 分享 facebook 金門今天下了整天雨，下午雨勢更轉強，下午5時累積雨量139釐米，最大時雨量77釐米，創民國93年設站以來的新高；烈嶼鄉到下午5時，累積雨量更高達206釐米。

金門氣象站主任曹嘉宏表示，由於鋒面接近金門，鋒面前緣帶來劇烈降雨，從下午1時起雨勢增強；加上氣流上升摩擦，造成雷電效應，以致金門下午雷電交加。

雷電伴隨著強大雨勢，瞬間雨量驚人，造成金門本島多處積水；烈嶼鄉也是罕見下起大雷雨，東林街上積水盈尺，民眾叫苦連天。總計到到下午5時，金門本島累積雨量139釐，烈嶼則是高達206釐米。

金門氣象站主任曹嘉宏說，金門本島最大時雨量77釐米，創民國93年設站以來新高。由於雨來得太快太急，居高臨下的茅山塔上氣象站也積水，部分設備器具泡水。工作人員除了忙著監控氣象，回答各方詢問，又得搶救設備儀器，手忙腳亂。

此外，電力設備因遭雷擊，金寧鄉仁愛新村、古寧頭一度停電，台電人員迅速搶修。也有民眾反映，從高雄搭機回金門，遇上雷雨，7、8架飛機在上空盤旋後，又返回機場；待尚義機場開放，才又重新起飛回金門。

消防局勤務中心報告，僅協助縣府工務處水利科通知的淹水案件，除此之外，目前還沒有其他淹水案件出勤。

大雨造成幾家歡樂幾家愁。先前金門太湖湖水幾乎見底，金門縣自來水廠廠長許正芳樂見天降甘霖，表示一定有助水庫進帳。