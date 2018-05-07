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勿帶仇恨過日子 高雄氣爆半癱陳姿予挑戰全馬

2018-05-07 18:18中央社 高雄7日電

高雄石化氣爆發生近4年，受傷導致下半身癱瘓坐輪椅的陳姿予（圖）除了外出鼓勵其他傷...
高雄石化氣爆發生近4年，受傷導致下半身癱瘓坐輪椅的陳姿予（圖）除了外出鼓勵其他傷者，也勤練輪椅馬拉松，陸續加強手臂的重力訓練，準備參加明年在東京舉行的馬拉松賽。 中央社
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高雄石化氣爆發生近4年，受傷導致下半身癱瘓坐輪椅的陳姿予，加緊苦練準備參加明年在東京舉行的馬拉松，一口氣要挑戰42公里；她和另名傷者陳楚睿今天說，不再帶著仇恨過日子。

高雄市八一石化氣爆重傷者和解工作告一段落，高雄市政府今天下午舉行執行成果記者會，陳姿予和陳楚睿等多名傷者出席。

陳姿予坦言在氣爆受傷的前半年，她帶著恨意過日子，經常問自己為什麼會是她，大小號都要旁人協助，但看到有受傷者比她還年輕，傷勢更重，終於轉念不再帶著恨意過生活。

在自我突破及外界協助下，陳姿予走出陰霾，雖然因下半身癱瘓要依賴輪椅，但她除了外出鼓勵其他傷者，也勤練輪椅馬拉松，陸續加強手臂的重力訓練，參加多次馬拉松賽，規劃8月先到台南比賽試身手。

以前沒有跑過馬拉松的陳姿予，在氣爆受傷後挑戰適合她的運動，陳姿予笑著說，不必帶著仇恨，開心過日子就好。

陳姿予原本是熱炒店員工，氣爆當天晚上下班她騎機車行經氣爆區三多路時，被強烈爆炸威力彈到3層樓高後跌落地面，造成脊髓損傷及下半身癱瘓。

身高185公分的陳楚睿原是平面模特兒，在氣爆當天晚上，服消防替代役的他奉命出勤救災，卻被炸傷火紋臉頰，曾一度逃避復健，最後轉念走出陰影接受治療，也不再躲避人群，願意迎向陽光及帶著被火紋身的臉龐及雙手出面受訪。

陳楚睿受傷後迷上攝影，他表示，傷痕一直都在，只有勇敢面對，現在已沒有恨。

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