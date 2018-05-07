民憂輕軌2階衝擊路權 高市府允解決

2018-05-07 18:13 中央社 高雄7日電



高雄輕軌第二階段施工，引發沿線居民抗議。聯合報系記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 百餘民眾不滿輕軌2階工程於大順、建工路口將衝擊原本就壅塞的交通，今天持布條抗議促市府改地下化興建，市府捷運局允諾彙整民意，研擬解決。

國民黨市議員黃香菽、蔡金晏、陳玫娟偕同百餘民眾在建工路口持布條抗議市府推動2階輕軌工程，罔顧民意，於路寬不足的大順路，還執意興建平面輕軌，未來只會讓大順路交通大打結。

民眾舉牌、拉布條要求輕軌停工、還路於民，訴求停工改地下化才符合民意。

義聯集團助理副主委李琪琛說他代表沿線投資企業，反對輕軌行駛大順路。他說政府花費新台幣1000億元辦理鐵路地下化，如今市府卻又興建輕軌增加輕軌和道路平交路段，批評是逆行的交通政策。

民眾謝明德指出，當地居民未蒙輕軌建設之利先受其害，促市府暫停2階輕軌建設工程。

捷運局科長張又仁受理陳情，允諾彙整民眾陳情，納入改善方案，他聲明推動建設之前辦過近百場說明會，否認沒有溝通。

除了國民黨陳抗，民進黨市議員周玲妏在今天的市政總質詢也質疑行駛於美術館、大順及建工路段的輕軌路權型式。她主張放寬大順路段B型路權（與地面交通部分隔離，輕軌有優先通行權）改為為C型路權（與地面交通完全混合行駛），以減少交通衝擊。

周玲妏憂心如果不調整輕軌路型，恐輕軌通車後會成為「美麗卻不實用」的運輸工具。

捷運局長吳義隆答詢，若將兩路段改C型路權，共用車道長度超過大眾捷運法的許可比例，所以捷運局推動的輕軌建設計畫以B型路權提報交通部，經行政院核准。

副市長許立明答詢，不希望輕軌計畫拖延，允諾在不報交通部、行政院修正主計畫的前提下，納入有助於輕軌商圈發展的意見。