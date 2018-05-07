高雄氣爆完成和解 靜待11日一審宣判

2018-05-07 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄氣爆今年將滿4年，繼罹難者家屬完成和解，高市府、李長榮化工、華運倉儲也聯手與多數重傷者完成和解。高雄氣爆至此和解工作宣告階段性結束，接下來將待司法釐清肇責，高雄地院預計11日一審宣判。

2014年高雄發生史上最慘重石化氣爆炸事件，造成32死、321人受傷，高市府、李長榮化工、華運倉儲達成三方協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，繼罹難者完成和解，今天高市府舉行重傷者和解執行成果記者會，宣布65名重傷者已有63人完成和解，和解工作暫告段落。

市府表示，市府不希望災民承受可能長達10多年的訴訟風險，因此提出「代位求償」，最終簽約率達99%，接受災民債權讓與共3149件，撥付救助金逾6億元。另對罹難者和重傷者先行和解，但和解金額保密。至於法律責任，則待司法釐清。

代理市長許立明昨哽咽感謝罹難者家屬和重傷者包容體諒，並表示不管未來他在什麼位子，「大家的事，就是我的事」，陪伴不會停止，也希望此事永遠不再發生。

重傷和解者之一的陳姿予，今年29歲，因氣爆導致脊椎受傷、下半身不遂，陳姿予說，剛受傷時，心中難免有恨，但過程受到滿滿關心，讓她逐漸放下仇恨。

氣爆前不曾參加路跑的她，氣爆後開始勤練臂力，推著輪椅到處參加路跑，陳姿予說，她明年要出國挑戰42公里的馬拉松，不靠雙腳，而是要靠雙手去跑完。

八一氣爆自救會長陳冠榮說，雖然傷痛永遠都在，但大家已逐漸走出陰霾，過自己的人生，剩下就是交由司法釐清真相。他並感謝立委黃昭順及其助理李雅芬、市議員吳益政、市府團隊等人的支持幫助。