憑手感聽覺作菜 視障者露一手滿室生香

2018-05-07 13:55 中央社 高雄7日電



視障者「阿國」、「阿雄」今天憑手感和聽聲音作菜，兩人露一手專注乾煎雞排和肉排，煎鍋滋滋作響，排肉色澤煎的香脆金黃，滿室都是令人猛吞口水的菜香。

「阿國」和「阿雄」不時側著頭聽排肉滋滋作響的聲音大小，也以手掌在煎鍋上方感受熱度，再視熱度調整瓦斯爐的火力。兩人都說，作菜難不倒他們。

香港路德會石硤尾失明者中心的視障者15人，今天到財團法人台灣盲人重建院南部服務中心參訪，「阿國」和「阿雄」等多名視障者一展廚藝款待遠道來的視障朋友。

「阿國」等多人一早就洗菜備料，親自下廚準備中餐，有人煎拿手的肉排，有人準備煮蘿蔔湯排骨湯，而加在湯上的提味香菜，更是精準切得尺寸大小如一，刀工不輸明眼人。

「阿國」說，一切都是靠著不斷摸索得來的經驗，例如雞排剛放入煎鍋，因含水量較多，滋滋爆香的聲音會較大與急促，待收水後，聲音就會變小，他會側頭聽聲音，也可聞到香味。

要將肉排煎熟的香脆金黃，「阿國」和「阿雄」會不斷以手掌在煎鍋上方感受熱度，再視熱度調整瓦斯爐的火力，以慢火持續烤煎，再以筷子刺進肉排測試熟度，而以鍋鏟輕壓肉排表層可感覺到脆度。

另外，蔬菜料理員切菜前，先由輔導員切出需要的大小和長度給料理員摸一摸感受，實際切菜時，蔬菜料理員會半握手掌，以俗稱的「貓手」來感應下手的地方和應切下的長度及大小。

輔導老師黃鈺婷表示，視障者作菜憑藉的就是手感和聽覺，經過訓練後，高難度的切蔥花和蘿蔔絲等都沒有問題。

5名料理班學員要準備50人份的餐點，並要在3小時內完成，一早大夥就忙進忙出準備出餐，推出的料理有義式風味香草煎腿排、馬鈴薯沙拉、台式蘿蔔排骨湯等，道道佳餚依序輪番上桌，現場人員吮指回味，頻頻點頭稱讚。

「阿雄」是廚師，因視力退化，目前只有單眼仍有微弱視力，而63歲的「阿國」於50歲時視網膜剝離，現在兩眼視力持續退化，只有光覺，但在家經常下廚作菜煎牛排。