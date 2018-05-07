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寶來國中南非合唱比賽 旅費還差一半

2018-05-07 03:21中央社 高雄6日電

高雄市六龜區寶中天籟合唱團即將在7月9日赴南非參加世界合唱比賽，約新台幣480萬元的團費至今還差一半，校長羅慶璋今天表示，還在積極籌措，高市府教育局允諾協助。

牙醫師陳俊志擔任指揮的寶中天籟合唱團已經成立3年多，這是陳俊志繼2009年莫拉克颱風後於六龜高中成立合唱團之後於六龜區成立的第二支合唱團，團員有42人，部分成員是部落子弟。

由於陳俊志熱愛音樂，也是高醫聲樂社老師，因緣在莫拉克颱風後，進入山區指導學生合唱，療癒人心，9年多來，他帶領部落孩子征戰不少國內、外音樂比賽，也打開了六龜偏鄉的聲名。

日前，陳俊志接受牙醫師公會安排要接受副總統表揚，可惜當天他帶領學生北上參賽，無法出席；不過，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷公開為寶來國中合唱團募款，希望醫界踴躍捐輸，用行動支持偏鄉孩子參加7月赴南非的合唱比賽。

消息披露後，各界愛心紛紛湧入寶中，羅慶璋今天告訴中央社記者，赴南非比賽的團費約需480萬元，已籌募近一半，收到包括光德寺、王源林文化基金會及義美集團等贊助，另外有百貨公司義賣愛心杯籌募旅費，牙醫師公會也允諾協助，他感謝各界愛心捐輸。

雖然距離7月還有2個月，不過羅慶璋說，5月底就要辦理簽證和購買機票，希望儘早敲定行程。

目前正帶領六龜高中合唱團在美國洛杉磯表演，陳俊志接受中央社記者透過通訊軟體line訪問表示，南非行「一定可以成功」，他深具信心。

市府教育局長范巽綠表示，已協助尋求贊助，如果到最後出國旅費仍不足，市府再協助處理。她肯定偏鄉學生的努力並透過比賽和表演讓孩子更展現自信，也因為孩子出國表演，讓台灣的聲音可以讓世界聽到。

天籟合唱團將赴南非參加有「合唱界奧林匹克」之稱的世界合唱比賽（World Choir Games），曲目包括布農組曲、魯凱情歌等。

六龜南非牙醫
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