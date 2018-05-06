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美濃農田生態化 茶園上演多隻雄蛙奪妻秀

2018-05-06 21:25聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府農業局推動聯合國的「里山」精神，2年前以美濃為實驗區進行里山農田生態調查，打造美濃成為台灣的里山生活典範。至今美濃已發現近700樣物種，包含24種保育類動物，如朱鸝、彩鷸、水雉、日夜行性猛禽等，農田生態充滿生機。

像在「同心園」農場內發現嬌客棕三趾鶉現蹤，這裡的有機火龍果園採草生栽培，取代傳統農藥去防治蟲害，維護自然生態環境，吸引棕三趾鶉覓食、築巢，也觀察到公鳥帶著3隻幼鳥，漫步田間吃昆蟲，模樣可愛。

像美濃「凹下茶園」茶樹是以野放方式種植，茶園裡有鳥類，動物，蝴蝶，融合茶園與森林，常見大冠鷲上空盤旋，山羌逛茶園覓食，春雨時分，林緣潮濕環境聽聞小雨蛙鳴叫，還可看到水桶邊，經常上演多隻雄性布氏樹蛙爭奪母蛙的畫面。

農民蕭旦倫的水稻田周圍保留樹木綠帶、田間保留獨立樹木，除吸引鳥類棲息，發現二級保育類黑翅鳶停棲，這是農田裡的野鼠剋星，可協助農民除鼠害。

高雄市農業局副局長王正一說，「里山」一詞源自日文，發音為satoyama。指定期輪伐的橡樹林、松樹林、竹林等次生林，及可作為覆蓋屋頂、牲畜的飼料與堆肥等用途的草地。里山地景內許多不同種類的樹林、草地與濕地混在一起，成為眾多野生動物的棲地，有助於防災、集水區保護及動物棲息。

高雄市農業局長鄭清福說，「美濃里山」鼓勵農民以對環境與生態友善的耕作方式，將農業生產融入永續性的生態保育精神，今年度再輔導美濃11處農友田區，以生態友善農法推動取得「綠色保育標章」，鼓勵更多農友加入。

型農蕭旦倫田裡保留的獨立木發現的「黑翅鳶」。圖／高雄市農業局提供
型農蕭旦倫田裡保留的獨立木發現的「黑翅鳶」。圖／高雄市農業局提供
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種植有機紅龍果的「同心園」農場，「棕三趾鶉」覓食築巢漫步田間。圖／高雄市農業局提...
種植有機紅龍果的「同心園」農場，「棕三趾鶉」覓食築巢漫步田間。圖／高雄市農業局提供
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「凹下茶園」長期造林，融合茶園與森林，發現多隻雄性布氏樹蛙爭奪母蛙
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美濃農民濕地
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