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「2018青春設計節X影展」南台科大勇奪設計3金獎

2018-05-06 19:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「2018青春設計節X影展」6日在駁二舉行頒獎典禮，現場共有57組創意設計及43組青春影展入圍團隊齊聚一堂，最後由南台科技大學囊括3大設計類金獎，影展兩首獎則由台灣藝術大學奪得，主辦單位共發出近150萬元的競賽總獎金。

青春設計節今年共有1147件各校設計及影視科系參賽作品，還首度有12間馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞及韓國的設計學校參展。高雄市文化局表示，青春設計節是台灣設計新秀們的重要賽事，展出10天期間經學、業界及評審團評分，是全台唯一競賽獎金來自企業贊助的比賽。

今年設計類金獎大贏家是南台科技大學，包括視覺傳達設計類的「歡迎來到怪怪夢」、互動科技與遊戲設計類「SteamNano」，以及立體造型暨產品設計類的「擇摺」。空間設計類金獎為台南藝術大學建築藝術研究所創意創作組「物無赴外教堂集散地」、場地設計類金獎為實踐大學高雄校區時尚設計系。

此外，青春影展最受矚目的兩大首獎「影視類金獎」與「動畫類金獎」，分別由台灣藝術大學導演馬曉輝「天台上的魔術師」、盤思妤「霓虹」奪下，兩部作品也已取得2018高雄電影節「台灣學生獎」競賽的入圍資格。

其中，南台科大視覺傳達系金獎繪本作品「歡迎來到怪怪夢」，將日常居家空間轉換成奇幻世界，讓小朋友透過互動裝置和道具，提升居家安全的知識。同校創新產品設計系的作品「擇摺」是一頂單車族安全帽，因摺紙造型輕巧好收納，石頭紙材質又能達到達到抗衝擊、防震效果，奪得立體造型暨產品設計類金獎。

文化局表示，今年學生作品多從生活面向及自我經驗出發，設計作品深入在地，更充滿創新元素，評審團認為新生代獨特的台灣美學，一點都不亞於國際作品。

南台科大視覺傳達系獲得金獎的繪本作品「歡迎來到怪怪夢」，將日常居家空間轉換成奇幻...
南台科大視覺傳達系獲得金獎的繪本作品「歡迎來到怪怪夢」，將日常居家空間轉換成奇幻世界，讓小朋友透過互動裝置和道具，提升居家安全的知識。記者蔡容喬／攝影
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「2018青春設計節X影展」6日在駁二舉辦頒獎典禮，南台科技大學共囊括3大設計類...
「2018青春設計節X影展」6日在駁二舉辦頒獎典禮，南台科技大學共囊括3大設計類金獎，影展兩首獎則由台灣藝術大學奪得，主辦單位發出近150萬的競賽總獎金。記者蔡容喬／攝影
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南台科大創新產品設計系的作品「擇摺」是一頂單車族安全帽，因摺紙造型輕巧好收納，石...
南台科大創新產品設計系的作品「擇摺」是一頂單車族安全帽，因摺紙造型輕巧好收納，石頭紙材質又能達到抗衝擊、防震效果，奪得立體造型暨產品設計類金獎。記者蔡容喬／攝影
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南台科大創新產品設計系的作品「擇摺」是一頂單車族安全帽，因摺紙造型輕巧好收納，石...
南台科大創新產品設計系的作品「擇摺」是一頂單車族安全帽，因摺紙造型輕巧好收納，石頭紙材質又能達到抗衝擊、防震效果，奪得立體造型暨產品設計類金獎。記者蔡容喬／攝影
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文化局
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