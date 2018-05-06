寶來國中合唱團募款到南非參賽 旅費還差一半

2018-05-06 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



由偏鄉牙醫師陳俊志擔任指揮的高雄市寶來國中天籟合唱團，將於7月9日到20日前往南非茲瓦尼（Tshwane, South Africa），參加有「合唱界奧林匹克」之稱的世界合唱比賽（World Choir Games）為國爭光，40多名師生共需480萬元旅費，但目前僅募得200多萬元；正帶著六龜高中合唱團在美國演出的陳俊志則很有信心表示，「我們一定去得成！」

原本是高醫聲樂社老師的陳俊志，2009年莫拉克風災後到六龜高中成立合唱團，讓師生們在歌聲療癒下走出陰霾，幾年來他帶著學生南征北討、奪得多項合唱賽佳績，還曾遠赴日本演唱撫慰311災民。陳俊志指揮的「兄弟團」寶來國中合唱團則成立3年，也是比賽常勝軍，4月底剛獲「全國師生鄉土歌謠」原住民族語系特優獎。

4月底陳俊志受邀到牙醫師公會全聯會上接受副總統陳建仁頒獎，但他帶團北上參賽不能出席；公會理事長謝尚廷致詞時登高一呼，談到陳俊志將帶寶來國中合唱團到南非比賽，呼籲各界捐款讓師生圓夢，陸續有企業、六龜鄉親及在地區公所募款，也有大學下周將發起騎單車送募款發票到偏鄉活動，目前離旅費目標仍有一半差距。

陳俊志說，他從平地到偏鄉開診所、辦課輔班，也是將許多原本不可能的事變成可能，「一定可以成功帶學生去南非比賽！」