澎湖家扶慶母親節 自強母親親子歡樂互動

2018-05-06 16:38 中央社 澎湖縣6日電



母親節將屆，澎湖家扶中心今天表揚來自越南的黃金鶯、范雅婷和中國的辜麗紅等3位「自強母親」，並由自己的小孩親手幫媽媽化妝、上台獻花，讓自強母親非常高興。

獲選自強母親的辜麗紅，來自中國廣東鄉下，遠嫁至澎湖，丈夫是一名重度的聽障者，表達非常受限，人際溝通與互動上有很大的障礙，無法提供穩定的經濟，，家中的重擔，落到她的身上，平時至海邊撿拾螺貝來貼補家用，4名子女也能在困境中，體諒媽媽的辛勞，總會在身邊協助分擔。

辜麗紅說，雖然家中生活不是很富足，但一家人能夠聚在一起，又何嘗不是另一種幸福。

另外來自越南的黃金鶯與范雅婷2人，也都因丈夫的工作型態不穩定，平時除了還要侍奉婆婆、料理家務外，還要外出兼職打工、整理網具等等，還要兼顧小孩子的課業，甘之如飴，從來未說一個苦字。

澎湖家扶中心今天從300多戶弱勢家庭中，選出黃金鶯等3位「自強母親」，除了在中心舉行表揚外，同時安排自強母親的小孩來為自己的媽媽化妝成美美的，並在媽媽上台領獎時致贈鮮花，讓自強母親們深深感動與感受到幸福的一刻。

家扶中心扶幼委員會主委顏瑞爵表示，中心今天還安排親子們前往澎湖獨有的海底郵筒投遞母親節賀卡，為今年母親節留下最難忘的湛藍美麗回憶。