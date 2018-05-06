山區居民防災演練 「鳥來伯」好搶鏡

2018-05-06 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



汛期將至，高雄市杉林區今天舉辦防災演練，參與者模擬「海倫颱風」來襲，成立災害應變中心，以及土石流黃色警戒與紅色警戒發布後的撤離作業。擔任臨時演員的居民撤離經驗豐富，無論是抗命不願撤離的頑固長者「鳥來伯」，或者撤離時遭坍方落石擊中的男性傷患，眾人演來流暢又逼真，莫不希望平安度過颱風季節。

八八風災後，中央制定標準作業流程，高市各地陸續舉辦自主防災演練，提高災害來臨時的應變能力。杉林與六龜兩地，不少人居住在土石流警戒區，每逢颱風來襲，居民經常被要求撤離至安全處所避難。

上午10點，杉林區公所在龍山廟舉辦土石流防災演習，集結國軍、清潔隊、警察與消防等單位人力，眾人模擬「海倫颱風」襲台，任務編組後，陸續成立社區指揮中心、區公所災害應變中心，進行避難收容所整備，以及監控降雨量。

演習開始後，警戒班成員通報說，時雨量50毫米、累積雨量200毫米，土石流警戒區進入黃色警戒，災變中心協請國軍協助撤離，里長依據名單進行保全戶勸導撤離。不久後，累積雨量達400毫米，危險區域進入紅色警戒，各單位展開強制撤離作業。