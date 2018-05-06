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山區居民防災演練 「鳥來伯」好搶鏡

2018-05-06 14:36聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

汛期將至，高雄市杉林區今天舉辦防災演練，參與者模擬「海倫颱風」來襲，成立災害應變中心，以及土石流黃色警戒與紅色警戒發布後的撤離作業。擔任臨時演員的居民撤離經驗豐富，無論是抗命不願撤離的頑固長者「鳥來伯」，或者撤離時遭坍方落石擊中的男性傷患，眾人演來流暢又逼真，莫不希望平安度過颱風季節。

八八風災後，中央制定標準作業流程，高市各地陸續舉辦自主防災演練，提高災害來臨時的應變能力。杉林與六龜兩地，不少人居住在土石流警戒區，每逢颱風來襲，居民經常被要求撤離至安全處所避難。

上午10點，杉林區公所在龍山廟舉辦土石流防災演習，集結國軍、清潔隊、警察與消防等單位人力，眾人模擬「海倫颱風」襲台，任務編組後，陸續成立社區指揮中心、區公所災害應變中心，進行避難收容所整備，以及監控降雨量

演習開始後，警戒班成員通報說，時雨量50毫米、累積雨量200毫米，土石流警戒區進入黃色警戒，災變中心協請國軍協助撤離，里長依據名單進行保全戶勸導撤離。不久後，累積雨量達400毫米，危險區域進入紅色警戒，各單位展開強制撤離作業。

「我住在這裡已經好幾年，什麼風雨沒見過，若跟你們走，晚上會睡不著！」災變中心下達強制撤離令後，飾演「鳥來伯」的男子頑強抵抗，自願寫下切結書，就是不願意離家。此時，兩名員警出面，並提出災害防救法39條表示，若不願意配合撤離者會被處罰5 萬以上、25萬以下罰鍰，強制將「鳥來伯」押上警車送入收容中心。

居民模擬遭落石擊中，消防分隊到場救護。記者徐白櫻／攝影
居民模擬遭落石擊中，消防分隊到場救護。記者徐白櫻／攝影
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「鳥來伯」不願意配合撤離，遭警方強制撤離住家。記者徐白櫻／攝影
「鳥來伯」不願意配合撤離，遭警方強制撤離住家。記者徐白櫻／攝影
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雨量土石流颱風
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