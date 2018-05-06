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獲身障模範母親 陳麗雲：感謝可以當媽媽

2018-05-06 13:42中央社 屏東縣6日電

屏東縣政府今天表揚46名模範母親，獲得身心障礙模範母親的陳麗雲由丈夫、兒子陪著一同領獎，陳麗雲說，「感謝上帝讓我可以當媽媽，在養育兒子過程中，知道了什麼是童年。」

自幼罹患小兒麻痺，陳麗雲說，從小就被關在輪椅的世界裡，不能像別的小孩一樣到處亂跑、玩耍，「我是沒有童年的」，但是，在養育兒子的過程中，「知道了什麼是童年、重新過了一次自己的童年」，「感謝上帝可以讓我當媽媽」。

住潮州鎮的陳麗雲職訓時認識先生而共組家庭，生了一個兒子，因自己和先生都是小兒麻痺患者，她坐在輪椅上要照顧孩子比一般人還要辛苦，孩子小時候，無法陪著走路散步，便用輪椅讓孩子坐在腿上，帶到公園玩耍；預備飯菜時，拿鍋碗瓢盆讓兒子自己玩。

陳麗雲說，因為她不能陪著兒子上山下海，所以，鼓勵能走路的先生常帶兒子出去玩，兒子國小到國中時，常因有同學說她是跛腳而心裡不高興，她看了心疼，但也用各種方法讓兒子知道，除了不能陪著上山下海，她什麼都能做。

已經25歲的兒子畢懷恩說，小時候會難過媽媽沒辦法像別人媽媽一樣陪著出去玩，長大後就能體諒，並且自己也有了力量，就盡量帶著媽媽出外遊玩。

陳麗雲在孩子長大後，接受平安社會福利慈善基金會自立生活運動同儕支持員的培訓，幫助周遭的身障者走出來，讓他們能學習獨立自主的生活，並協助友善屏東好餐廳(App)計畫的推動，擔任特派員總召與小老師，將友善環境的資訊分享給更多身障朋友。她表示，身障者藉由輔具仍然可以發揮很多潛力。

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