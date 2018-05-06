影／50歲大叔「亞果出任務」跨世代救援家扶受虐兒

2018-05-06 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄有一群50歲的大叔們，因愛而聚且化做行動，憑藉著跨世代愛的連結，今天中午齊聚夢時代購物中心，為受虐兒發聲。高雄中學「75級」畢業生「雄大組」，以亞果出任務影片中拯救人質為概念，發起公益行動，中午中午號召近40位同學，響應家扶基金會與王品集團聚火鍋合作推出「為愛而聚，擁抱幸扶」義賣愛心頸枕活動，邀社會大眾認購兒保頸枕，。以充實受虐兒的服務經費。

今天中計有40多名「雄大組」成員以具體行動，自掏腰包吃火鍋、買頸枕，下午起還在夢時代一樓廣場義賣愛心枕。

雄中75級同學會兩年前首辦30周年同學會創下400名同學同時回雄中同聚的紀錄後，每個班都成立班群，組成一個近400人的Line群「雄大組」，兩年來大小聚會已無數場，在台南從事補教業的發起人張簡永祥表示，這群50歲大叔們已約定好下半生要一起過，並清楚定位同學會的永恆價值就是：互助、共榮、公益。

日前在南高雄家扶中心拜託轉發頸枕義賣訊息時，同學會得知愛心頸枕義賣有困難，有感於受虐兒童關懷議題的重要性後，同學會3日內立即在群組內發起認購，目前認認購近400個。

「雄大組」還請同學廣泛轉發到自己所屬公司及社團，企劃這次「亞果出任務」的活動，透過掌握較多資源的雄大世代來扶助資源貧乏的受虐兒童世代，期待透過跨世代的連結，籌措受虐兒童輔導服務經費。

南高雄家扶中心主任郭淑美說，感謝雄大組願意為這些孩子們走上街頭，實是社會關懷者的典範，如果大家都像這群人這樣有社會責任感，相信社會會越來越和諧。

這次的兒保頸枕義賣活動，適逢王品集團25周年，聚北海道昆布鍋與家扶基金會攜手合作，義賣愛心頸枕活動，提供兩萬張主餐增量50%套餐五折券，只要民眾以428元買一個頸枕，就送一張聚北海道昆布鍋的5折餐券。