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新力媽媽照顧遲緩兒 樂當通譯志工

2018-05-06 10:26聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

今年44歲從柬埔寨到台灣18年的新住民徐閤芸，育有2名子女，女兒發展遲緩，她克服語言、生活困難，全心照養孩子；生活再辛苦，她依然打起精神把握學習的機會，接受通譯人員培訓，到政府機關當志工，以身作則帶著子女一起成長。

徐閤芸是高雄市社會局今年表揚的「新力媽媽」之一。她在柬埔寨時，是家裡的最小的女兒，受父母和兄姊愛護，嫁到台灣後，夫家也很對她疼愛有加，並先後生下兒女，本來對子女的未來有許多規畫，但女兒出現發展遲緩問題，她初時不知如何是好，一想到孩子的健康和未來就傷心流淚，還好堅強的她靜下心來，收起眼淚，設法照顧小女兒，抱著四處就醫治療，安排孩子上特教學校，不放棄任何能讓女兒受教成長的機會，現在女兒9歲，也穩步學習。

照顧女兒的過程中，長子覺得媽媽不關心他，徐閤芸說，有一天兒子抱怨父母只關心妹妹、自己什麼都不是，她知道教養子女之路還有很多需要學習，即思考如何平衡照顧子女，並透過閱讀、參與研習等不同學習管道學習與孩子溝通，進一步了解孩子的想法。

教養子女的同時，精通柬埔寨語和越南語的徐閤芸抽時間學習做志願服務，,她參與法院、高雄市新住民、移民署等多個單位的通譯人員培訓，擔任這些政府機關和高市鳳山第一戶政事務所的通譯志工，目前更在高雄廣播電臺主持東南亞語節目，也投入內政部外來人士在台生活諮詢熱線志工，成為其他新住民與政府機關間的溝通橋樑。

「感謝老天爺的考驗，學習是我一輩子堅持的道路。」徐閤芸說這是她的座右銘，學習照顧家庭、小孩、當志工，也希望完成左營高中的學業，一點一滴踏實完成人生夢想。

高雄市今年表揚的「新力媽媽」之一 新住民徐閤芸，照顧子女和當通譯志工，都堅持學習...
高雄市今年表揚的「新力媽媽」之一 新住民徐閤芸，照顧子女和當通譯志工，都堅持學習再學習。圖／高雄市鳳山第一戶政事務所提供
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柬埔寨新住民東南亞
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